U&D, Tina Cipollari va su tutte le furie e minaccia Gemma: "Andrò al commissariato per denunciarla"

Ogni volta che “Uomini e Donne” va in onda, i telespettatori non sanno mai cosa aspettarsi, tra liti trash, discussioni, urla e lacrime. Sicuramente l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani, sono sempre più al centro della scena. La loro antipatia reciproca le porta spesso a litigare, dove l’opinionista non gradisce affatto il modo di fare e i comportamenti della dama.

Gemma adesso è invaghita di Maurizio e al centro dello studio li abbiamo lasciati discutere per capire come e dove festeggiare il capodanno (la trasmissione è registrata e per tale ragione la messa in onda è indietro rispetto ai tempi attuali). Ovviamente la Cipollri è intervenuta nella questione, difatti quando si parla della Galgani non può farne a meno.

Tina ha cercato di capire quali fossero le intenzioni dei due, ma non è riuscita a cavare un ragno dal buco, con discussioni e toni alti soltanto, che si sono susseguiti. L’opinionista si è sgolata, si è agitata e ha così perso le staffe, sbottando e minacciando di recarsi al commissariato per denunciare Gemma. “Vado al commissariato più vicino per diffidare Gemma. La denuncio per danni fisici e psicologici“, queste le parole della Cipollari.

Ovviamente tutti i presenti hanno riso di gusto, la De Filippi compresa. Tina ha poi proseguito: “Da sentirsi male, una puntata simile. Mi si è alzata la pressione al massimo“. Insomma è chiaro che l’opinionista si è tanto prodigata, come spesso fa a “Uomini e Donne” quando si tratta della Galgani. Un comportamento il suo che spesso la porta a compiere azioni irruenti e pronunciare frasi forti.

Anche Queen Mary è intervenuta, stoppando la sua opinionista nel momento in cui ha chiesto a Gemma e Maurizio dove avessero discusso del capodanno. “Tina, basta, Gemma farà quel che ha voglia. Calmati“, ha dichiarato la conduttrice. Insomma, come sempre vediamo l’opinionista sempre più esplosiva e infuocata.