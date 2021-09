U&D, Tina Cipollari torna all’attacco su Gemma e tuona: "Se fossi uomo mi farebbe impressione"

“Uomini e Donne” sta per tornare. Mancano poche ore ormai alla messa in onda della prima puntata della stagione. Lunedì 13 settembre rivedremo Tina, Gianni, Gemma e company. Le registrazioni sono riprese a fine agosto e già dalle anticipazioni emerse, si comprende che ne vedremo delle belle. Gemma si è rifatta il seno. La dama torinese ha confessato di essere ricorsa nuovamente alla chirurgia estetica.

Come era ampiamente prevedibile, la notizia ha scatenato l’ira della Cipollari. L’opinionista ha dichiarato che in realtà le scelte della Galgani sono da ricondurre alla volontà di accalappiare uomini più giovani. Le anticipazioni ci dicono anche che tra le due è ancora guerra, con Gemma che è rimasta senza corteggiatori e ancora una volta ha accusato Tina per questo. La vamp ha reagito ed è esplosa con veemenza.

Intervistata dal magazine NuovTv, l’opinionista ha detto la sua ancora una volta. “Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico. Se io fossi uomo mi farebbe impressione“, queste le parole di Tina

La Cipollari ha poi aggiunto che la Galgani ha sempre ritenuto di essere una donna intelligente, che non puntava all’aspetto fisico. Tina ha ribadito il suo concetto, andandoci poi giù pesante e confessando che se fosse uomo, Gemma gli farebbe impressione. Questo è sicuramente solo l’antipasto di tutto ciò che vedremo. Gli scontri infuocati sono dietro l’angolo.

La stessa dama ha parlato della sua scelta, ammettendo di aver ritoccato il décolleté per ritrovare il seno di quando era giovane. Le critiche e gli attacchi non sono di certo mancati e non solo da parte della Cipollari. Ma Gemma, come essa stessa ha ammesso, ha deciso di andare oltre le malelingue ed è ricorsa alla chirurgia estetica per sentirsi bene con sé stessa.