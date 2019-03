U&D, Tina Cipollari stuzzica Giulia Cavaglia ma in sua difesa arriva Maria De Filippi

Giulia Cavaglia, dopo essere stata rifiutata da Lorenzo Riccardi che ha preferito a lei Claudia Dionigi, ha accettato l’invito di Maria De Filippi di sedere sul Trono Classico di Uomini e Donne senza però suscitare non poche polemiche. Questo perchè la stessa, arrabbiata con l’ex tronista, lo ha attaccato asserendo che la sua non è stata una scelta dettata dal cuore ma bensì per “business“.

Molti telespettatori a tal proposito avrebbero preferito che la ragazza torinese si prendesse più tempo prima di sedersi sulla sedia rossa e la sua premura ha invece fatto notare il suo poco interesse nei confronti del Riccardi. A puntare il dito contro Giulia anche l’opinionista Tina Cipollari che, come al solito, non è riuscita a tenere a freno la lingua.

La Vamp di Viterbo infatti, presente durante la registrazione della puntata avvenuta il 28 febbraio 2019, nel vedere la Cavaglia seduta tranquilla al Trono Classico ha lanciato alcune frecciatine asserendo “Beh, insomma, che ci vuole a dimenticare certe cose” riferendosi alla rabbia dimostrata da Giulia per i trascorsi con Lorenzo. In difesa della ragazza di Torino però è arrivata immediatamente la padrona di casa Queen Mary che senza tanti giri di parole ha chiosato “È più semplice dimenticare qualcosa che non è mai nato”.

Così facendo Maria ha immediatamento sedato la polemica che Tina Cipollari voleva scatenare soprattutto considerando anche che lei e Gianni Sperti sono stati presenti alle scelte avvenute nel castello e hanno anche conosciuto i vari parenti dei ragazzi protagonisti di Uomini e Donne La Scelta. Giulia che dal canto suo non sembrava aver suscitato molta simpatia nel cuore dei telespettatori affezionati al programma dovrà mettercela tutta per farli ricredere.

Intanto, da quanto emerso da newsued.com, Giulia avrebbe deciso di portare immediatamente fuori due corteggiatori di Angela Nasti tra cui anche Luca che tutti abbiamo già conosciuto quando corteggiava Teresa Langella e richiamato a gran furore dalla sorella della fashion blogger molto interessata a lui.