U&D, Tina Cipollari pronta a lasciare: l’indiscrezione e il motivo

Tina Cipollari è l’opinionista più esplosiva della televisione italiana. Volto di punta a “Uomini e Donne“, è riuscita a conquistare il cuore di tantissime persone. Da più di 20 anni non si risparmia nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Quando durante la stagione appena conclusa, Tina è stata assente per qualche settimana il pubblico ha iniziato a sentirne la mancanza e ad aver il timore che potesse aver lasciato.

É poi tornata saldamente al suo posto e la storia è morta lì. In realtà, in questi giorni, circola l’indiscrezione che l’opinionista stia per davvero e seriamente pensando di lasciare “Uomini e Donne”. A parlarne è il magazine “Nuovo Tv”. Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la Cipollari per amore del suo compagno Vincenzo Ferrara starebbe progettando il trasferimento a Firenze (città dove Ferrara vive e lavora).

“Tina cambia vita: per amore di Vincenzo è pronta a lasciare Uomini e donne e a trasferirsi a Firenze“, si apprende dal noto settimanale. Un intero servizio è stato dedicato all’argomento, con il titolo in bella vista: “Tina, addio a Uomini e Donne per amore di Vincenzo“. Dunque, la vamp sarebbe pronta a dire addio alla sua seconda casa, alla sua seconda famiglia, proprio per amore.

La Cipollari è una colonna portante della trasmissione e se Maria De Filippi l’ha già riconfermata, secondo il magazine “Nuovo Tv” lei dovrebbe declinare l’invito della padrona di casa. La sensazione è che se Queen Mary difficilmente si libererà del suo pilastro, anche quest’ultimo farà di tutto per restare. Tina ha sempre ammesso di sentirsi protetta a “Uomini e Donne”.

Magari potrà esserci qualche collegamento in più da casa, ma un addio definitivo sarebbe davvero una soluzione estrema. Già in passato l’opinionista è mancata per qualche anno (rimpiazzata da Karina Cascella) a seguito della nascita dei suoi tre figli. Quando i ragazzi sono un po’ cresciuti, Tina è poi tornata saldamente al suo posto. Dunque non resta che attendere l’arrivo di settembre e l‘inizio della nuova stagione di “Uomini e Donne” per scoprire la decisione della vamp.