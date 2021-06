U&D, Tina Cipollari non ci sarà? Tutti i nodi vengono sciolti

“Uomini e Donne” è in vacanza già da un po’ e se ufficialmente la macchina di Maria De Filippi è impegnata nella realizzazione della nuova edizione di “Temptation Island”, ufficiosamente è già al lavoro per la nuova edizione del talk show dei sentimenti. “Uomini e Donne” è un caposaldo di Canale 5, una di quelle trasmissioni per cui la rete del Biscione non ne farebbe mai a meno.

Un successo che va avanti da circa 25 anni, al quale ha senza dubbio contribuito anche Tina Cipollari. L’opinionista è presenza fissa e costante in trasmissione e soprattutto imprescindibile. Durante l’ultima annata è mancata per un po’ di tempo e la sua assenza è pesata e soprattutto ha allarmato i fan su un possibile addio della vamp.

Negli ultimi giorni diverse voci si sono rincorse: durante la prossima stagione di “Uomini e Donne”, Tina non ci sarà. Svariate testate hanno lanciato l’indiscrezione e a quanto pare dietro l’addio dell’opinionista più longeva della televisione, c’era la volontà di dedicarsi al suo compagno Vincenzo Ferrara, per il quale starebbe programmando il trasferimento a Torino.

“Dagospia” è subito intervenuto nella faccenda, tacciando la notizia per fake news e spiegando come la Cipollari non abbia alcuna intenzione di lasciare “Uomini e Donne”. Dunque anche durante la prossima stagione, Tina ci sarà. D’altronde come potrebbe essere altrimenti, dato che quella per l’opinionista è la sua seconda casa e per la De Filippi in primis, perdere la Cipollari significherebbe chiudere baracca alla lunga.

Con ogni probabilità, parte del successo di “Uomini e Donne” è proprio merito di Tina, che con i suoi modi di fare ha conquistato tante persone. Ovviamente non si può piacere a tutti e i detrattori non mancano, ma tante sono le risate che l’opinionista strappa al pubblico in studio e a casa. Queen Mary non ha alcuna intenzione di privarsi della Cipollari, così come quest’ultima non ha nessuna intenzione di farsi da parte.