U&D, Tina Cipollari ironizza su Andrea Dal Corso: "Se Teresa non ti sceglie io sono single!"

Sappiamo benissimo che l’opinionista Tina Cipollari non ha mai nascosto le sue preferenze per alcuni bellissimi ragazzi corteggiatori del parterre di Uomini e Donne. Anche questa volta non ha voluto smentirsi e scherzando con Andrea Dal Corso, corteggiatore di Teresa Langella, si è lasciata andare ad alcune esternazioni alquanto scioccanti.

“Lo sposo perfetto. Se Teresa non ti sceglie io sono single. Ma dove sei stato tutti questi anni!” ha infatti chiosato Tina lasciando tutti basiti e senza parole soprattutto perchè la stessa, non più tardi di qualche settimana fa, al settimanale Sono aveva svelato di pensare al matrimonio con il suo fidanzato chef Vincenzo Ferrara. Tina però sembra provare anche un debole per Andrew definendolo “un gran bel ragazzo” ma soprattutto una perdita per la tronista.

Teresa Langella infatti ha deciso di non portarlo con lei in esterna nell’ultima registrazione del Trono Classico innescando così l’ira dell’opinionista Cipollari che, palesemente, sembra tifare per il ragazzo veneto. Sicuramente per Andrew qualora non venisse scelto come fidanzato della ragazza napoletana potrebbe di certo essere uno dei nuovi tronisti del prossimo anno come del resto la stessa redazione aveva cercato di proporgli.

All’epoca però il tentatore di Temptation Island aveva intrapreso una relazione con Martina Sebastiani e proprio per questo motivo aveva deciso di declinare l’invito. L’ironia di Tina Cipollari comunque continua a tenere banco nella trasmissione di Maria De Filippi per non parlare i suoi continui sketch tragicomici con Gemma Galgani.

Proprio oggi sia Gemma che Tina sono state molto attaccate soprattutto sui social per il loro comportamento mentre nella puntata andata in onda ieri 12 dicembre 2018 la stessa dama torinese aveva puntato il dito contro la vamp dichiarando di non trovare nessuna solidarietà femminile da una donna di una certa età e per di più fidanzata. Dunque Tina non è single e la storia con Andrea Dal Corso svanirà come una bolla di sapone.