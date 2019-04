U&D, Tina Cipollari furiosa insulta pesantemente Andrea Zelletta

Tina Cipollari non è riuscita a tenere a freno la lingua e, nella puntata del trono classico in onda giovedì 11 aprile 2019, ha insultato pesantemente il tronista Andrea Zelletta che, a suo dire, non riuscirebbe a tenere lontane le corteggiatrici che, suo dire, non proverebbero interesse nei suoi confronti ma sarebbero in trasmissione solamente per visibilità.

A mandare su tutte le furie Tina Cipollari, l’esterna di Andrea con la corteggiatrice Muriel. Secondo l’opinionista infatti la ragazza non sarebbe molto chiara con Andrea dal momento che è solita attaccarlo per poi invece lasciarsi andare ad effusioni e tenerezze facendo così pensare che la sua sia solamente un piano per farsi segliere.

Tina Cipollari, infatti, senza peli sulla lingua ha definito Muriel “falsa” ma in sua difesa è immediatamente intervenuto Zelletta facendo infuriare ancora di più la vamp Viterbese che ha asserito “Allora pijate ste cose. Io l’ho sempre detto che gli uomini sono dei gran cogl***i e lo ripeto! La sincerità non viene mai apprezzata”.

Gianni Sperti e Maria De Filippi hanno cercato in ogni modo di far cambiare idea a Tina ma quest’ultima è stata imperterrita e furibonda ha altresì minacciato di lasciare immediatamente lo studio tra gli applausi del pubblico che, sicuramente, sembra pensarla allo stesso modo. Nonostante tutto Andrea sembra essere più che deciso della sua posizione mentre Muriel ha voluto dire la sua nei confronti di Tina.

“Non importa che mi reputi falsa ho poco tempo da trascorrere con Andrea e preferisco fare così” ha infatti chiosato la ragazza speranzosa di far breccia nel cuore di Andrea ed essere la sua scelta. Nel frattempo, l’ex marito di Tina ovvero Chicco Nalli, ha avuto un duro sfogo all’interno del GF16 raccontando la fine del matrimonio con la Cipollari e c’è anche chi spera vivamente che la vamp prossimamente possa fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà.