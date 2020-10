U&D, Tina Cipollari esplode contro Aurora Tropea: "Il bene si fa e non si dice"

Nella puntata di oggi mercoledì 28 ottobre di “Uomini e Donne” si è seduta a centro studio Aurora Tropea e ha iniziato a parlare delle sue nuove conoscenze. In settimana ha visto Stefano, il cavaliere con il quale è uscita già diverse volte, ma sembra che i due stiano attraversando un momento di crisi.

Tra i due non c’è mai stato un bacio e questo particolare ha sollevato un po’ di dubbi in studio. In molti, tra cui anche Valentina Autiero, hanno esternato il dubbio che Aurora non sia per niente interessata a Stefano proprio perché, dopo ben 5 uscite insieme, non è scattato ancora il bacio e questa cosa sembra molto strana.

Aurora poi ha raccontato di essersi vista con Giancarlo, un nuovo cavaliere, e di avergli raccontato un particolare della sua vita privata che non aveva mai raccontato prima a nessun altro. Questo perché si è subito trovata bene con lui e raggiunto una complicità tale che si è sentita libera di confidargli un avvenimento molto importante per lei.

Uomini e Donne, Aurora Tropea attaccata da Tina Cipollari

Giancarlo prende la parola e, tra le altre cose, esterna il suo pensiero in merito a come viene trattata Aurora nello studio del programma da parte degli opinionisti, soprattutto da Gianni Sperti. Per far capire quanto la percezione della Tropea sia distorta – secondo lui – rivela che la donna fa della beneficenza e si prende cura degli altri. Lei si commuove, ma ben presto il momento si trasforma.

Parte l’invettiva di Tina Cipollari che precisa: “Il bene si fa e non si dice, prima di tutto” per poi precisare che anche se una persona fa della beneficenza, questo non significa che sia anche una persona onesta e per bene. Spalleggiata da Gianni che evidenzia il suo carattere “cattivo” che non perde occasione per attaccare anche tirando in ballo aspetti privati.