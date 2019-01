U&D, Tina Cipollari e Gianni Sperti fanno una sorpresa a Angela: la reazione della dama

Conclusa la pausa per le festevità natalizie, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over” torna in tv con nuovi colpi inaspettati colpi di scena, come quello annunciato dalle anticipazioni delle ultime registrazioni che vogliono gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti in netta opposiozione alla dama Angela, messa nuovamente sotto accusa.

I due storici – e temutissimi – opinionisti del popolare format di Mediaset sono fermamente convinti che la signora sia interessata più al vile denaro che non ai suoi spasimanti, arrivati in studio per corteggiarla. Ed anche con il nuovo anno Tina e Gianni hanno voluto fare una sorpresa – non proprio ben gradita – alla dama.

La sorpresa di Tina e Gianni per Angela

Non è la prima volta che Tina Cipollari prende di mira con la sua satira – che nel caso di Gemma Galgani ha rasentato per molti il “bullismo” – ed ironia i protagonisti del parterre maschile e femminile del celebre dating show di Canale 5, ed anche questa volta non è stata da meno. L’opinionista ha infatti fatto montare un rvm in cui la dama mostrava interesse per la situazione economica dei suoi pretendenti.

Azione messa in atto in replica alle recenti dichiarazioni della dama, dove dichiarava di non aver mai detto di essere interessata al patrimonio delle persone giunte in studio per conoscerla. Ma come l’avrà presa Angela? La reazione della dama non è stata per niente delle migliori, infatti, forse troppo pressata dalle parole volate in studio, Angela dedide in lacrime di voler rinunciare a tornare in studio.

Ma si sa, la luce dei riflettori talvolta è più forte di ogni altra cosa, così Angela prima della fine della puntata decide di rientrare per conoscere l’uomo che era venuto appositamente per lei la volta precedente. Una conoscenza che però dura molto poco, perché Angela dice non volerlo frequentare perché già separato, oltre alla differenza di età.