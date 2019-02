U&D, Tina Cipollari attacca duramente Natalia paragonandola a Gemma Galgani

Tina Cipollari si è resa protagonista anche nella puntata del trono classico in onda il 26 febbraio 2019 scagliandosi duramente contro la corteggiatrice di Ivan Gonzales, Natalia. La Paragoni, dopo essere uscita anche con il nuovo tronista Andrea e mostrandosi indecisa, sembra non andare a genio nemmeno a Gianni Sperti che trova le sue decisioni alquanto discordanti.

Infatti dopo due mesi di conoscenza con il tronista spagnolo, Natalia non ha minimamente sdegnato di buttarsi tra le braccia di Andrea Zelletta e anche quest’ultimo sembra gradire molto la ragazza tanto da battersi con tutto se stesso per conquistare il suo cuore. Purtroppo per lui però, durante l’ultima esterna, la Paragoni non si è lasciata andare del tutto e infatti il bacio non è scoccato.

Sia i telespettatori da casa che gli utenti del web non hanno per nulla gradito l’atteggiamento di Natalia mentre Tina Cipollari ha voluto puntare il dito contro di lei confermando i suoi dubbi sul reale interesse nei confronti di Ivan. Natalia infatti avrebbe scelto con molta facilità di conoscere anche il nuovo arrivato e a tal proposito la stessa Cipollari non ha potuto far altro che paragonarla alla sua acerrima nemica Gemma Galgani.

“Tu eri pronta tipo Gemma” chiosa infatti la vamp di Viterbo mandando in visibilio il pubblico presente nel parterre del trono classico che scoppia in una risata fragorosa. Subito dopo la stessa Tina preferisce uscire dalla trasmissione raggiungendo le quinte del programma onde evitare di esagerare con le parole.

Natalia non sembra turbata più di tanto e continua imperterrita per la sua strada convinta più che mai che Ivan durante questi mesi non abbia dimostrato di tenere a lei. La corteggiatrice infatti ha sempre confermato di considerare Andrea un vero uomo al contrario del Gonzales che sembra avere molti dubbi anche sull’altra corteggiatrice Sonia.