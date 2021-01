U&D, Tina attacca Tinì Cansino: "Hai mostrato il c**o per 30 anni"

A “Uomini e Donne” si sa, Tina Cipollari è esplosiva, infuocata, eccessiva, spumeggiante e ogni volta non perde occasione per dimostrarlo. L’opinionista non ha peli sulla lingua e sotto le sue “grinfie” passano praticamente tutti. Lo sa bene Gemma Galgani, che in prima persona puntualmente ne paga le spese. Tra le due donne vige un’antipatia ormai datata e gli scontri e le liti sono all’ordine del giorno.

La Cipollari però utilizza il suo linguaggio colorito e i suoi atteggiamenti forti, praticamente con tutti. A sto giro è toccato a Tinì Cansino, la quale è stata pesantemente attaccata dalla vamp. Andando con ordine, durante il consueto momento dedicato a Gemma e dopo aver appreso che la dama e Maurizio stanno attraversando un periodo di crisi, la De Filippi ha comunicato alla Galgani che un cavaliere egiziano è arrivato per conoscerla.

Tina si è subito messa sull’attenti e ha ordinato a Tinì di prendere la famosa mummia che nel mentre era stata spostata verso l’uscita, e metterla al centro. La Cansino si è però rifiutata di eseguire la richiesta della Cipollari e ciò ha fatto andare quest’ultima su tutte le furie. L’opinionista ha iniziato ad utilizzare il suo solito linguaggio colorito, ai danni della sua collega.

“Perché non puoi? Pure tu hai mostrato il cu*o per 30 anni adesso per alzarti e andare nel dietro le quinte non puoi?“, queste le parole della vamp che ha poi proseguito rimarcando come nonostante la Cansino sia stata per 30 anni al “Drive In” con indosso i costumi da scena un po’ osé, se adesso la Cipollari dice qualche parolaccia è come se si scandalizzasse.

Così Tina ha proseguito imperterrita e con la sua solita irruenza: “Sei stata 30 anni al Drive In con le te*te di fuori e adesso mi dice oddio Tina non so cos’è…Non so cos’è…E’ una cosa pietosa“. Tutti i presenti hanno riso di gusto, Maria De Filippi in primis che si è accovacciata sugli scalini. Anche la Cansino ha riso alle battute della sua collega, aggiungendo poi che se Maria che è il loro sole dice no, allora lei una cosa non la fa.

E così la Cipollari le ha risposto per le rime: “Io sono la nuvola Tina e dico che devi prendere la mummia e vai a prendere la mummia“. E’ poi intervenuta Queen Mary che ha detto alla sua opinionista che poteva tranquillamente prenderla lei la mummia. La vamp però non si è alzata dal suo posto e il cavaliere egiziano è stato fatto entrare.