U&D, Tina attacca Ida: "Ti fa comodo stare qui" e Maria De Filippi sbotta contro due cavalieri

Tina Cipollari e Ida Platano sono state le protagoniste di un duro scontro durante la puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi, venerdì 8 aprile. In pratica tutto inizia dopo che la Platano accusa Alessandro, il suo ex corteggiatore con il quale si è vista per un po’ di tempo, di non aver mai provato alcun interesse per lei e trasformare la loro storia in qualcosa di importante.

Ecco allora che interviene Tina Cipollari che come una furia, investe Ida dichiarando apertamente che i sospetti che lei ha su i suoi corteggiatori, potrebbero benissimo averli anche loro nei suoi confronti. Da lì parte una dura invettiva che tira in ballo anche le svariate sponsorizzazioni che la Platano puntualmente pubblica sul suo profilo Instagram: “Ti innamori ogni giorno dai! Fa comodo anche a te stare qui”.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Ida Platano

La dama non rimane seduta ad ascoltare, si alza e tuona contro l’opinionista intimandole di non insinuare certe cose sul suo conto: “Sono delle aziende che mi contattano per sponsor. Non ho mai avuto bisogno di nessuno, non ho mai preso in giro le persone. lo faccio anche senza avere un denaro in cambio” portandosi a casa la risposta lapidaria di Tina: “Allora perchè lo fai? Per apparire? E’ ancora peggio“.

Il pubblico presente sembrava essere dalla parte dell’opinionista, applaudendo ad ogni suo intervento, finché non è successa una cosa che ha ammutolito tutti quanti: prende la parola Maria De Filippi che, seduta suoi soliti gradini, fino a quel momento aveva assistito allo scontro senza proferire parola.

La Regina di Canale 5 non riesce a trattenere il suo disappunto verso due cavalieri seduti nel parterre. Stiamo parlando di Alessandro e Diego i due ex di Ida Platano: “Sentite Tina che ha detto che Ida è venuta con te per un fatto economico e voi state zitti. E’ terribile questa cosa“, sottolineando che alla fine di una relazione, al di là dei motivi che portano alla rottura, debba sempre rimanere il rispetto e l’affetto.

La De Filippi si scaglia contro i due cavalieri che, secondo il punto di vista della padrona di casa, avrebbero dovuto alzare la mano e intervenire in favore di Ida, come spesso fanno quando si sentono attaccati loro stessi dagli opinionisti. Dopo questo intervento, la Platano scoppia in lacrime e Maria fa notare l’insofferenza di Riccardo Guarnieri che, invece, è apparso insofferente all’attacco di Tina e questo ha fatto concludere la De Filippi che il cavaliere nutra un forte affetto per la Platano.