U&D, svelata la nuova tronista: "Era un uomo, ora è una donna"

Un vero vulcano di idee, una donna che saputo inventare e allo stesso tempo stravolgere, rinnovare un genere di televisione che ancora oggi, a distanza di anni, appassiona migliaia di utenti. Parliamo infatti di Maria De Filippi e del suo decennale dating show “Uomini e Donne“. Anche quest’anno il programma sarà ovviamente rinnovato nel palinsesto Mediaset, ma con alcune piccole novità.

Secondo quanto riportato da “Dagospia”, il portale di Roberto D’Agostino, pare che “Queen Mary” abbia ancora una volta intenzione di voler stravolgere le cose. A detto del portale, pare che la presentatrice voglia infatti introdurre un personaggio nel ruolo di tronista, ovvero una persona che ha da poco effettuato il delicato processo di transizione.

U&D, la nuova tronista: “Prima era uomo ora è donna”

“Era un uomo, ora è una donna, la prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa“, queste sono le parole riportate su Dagospia. Se quanto dichiarato dovesse corrispondere al vero sarebbe davvero una rivoluzione senza precedenti, oltre che una bellissima opportunità per la tronista menzionata.

La De Filippi non ha fatto mistero di essersi alquanto annoiata di personaggi che non tendono ad avere più cura ai social piuttosto che alla propria relazione amorosa e sentimentale. Il segreto di Maria è quello di puntare sulla semplicità, ma soprattutto sulla sincerità. Molti personaggi famosi, dovendo di fatto rispettare il proprio personaggio costruito negli anni, tendono ad avere un atteggiamento, nei confronti del pubblico, poco veritiero e sincero, finendo dunque ad essere poco incisivi.

La cosa appare differente invece per tutti coloro che invece non sono per nulla abituati a stare davanti a una telecamere, lì infatti la sincerità è di casa e lo si evince anche dalla scorsa successo di “Temptation Island vip” in confronto alla grande riuscito dell’omonimo programma ma in versione nip.