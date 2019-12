"U&D", sul web impazza la scelta di Giulio Raselli: è davvero avvenuta?

Ritorna ad impazzare la storia di Giulio Raselli, sembra infatti che il ragazzo, durante le feste natalizie abbia effettuato la sua scelta definitiva verso Giulia D’Urso. Che la magia di queste feste abbia portato consiglio al ragazzo? In molti infatti sul web sembrano affermare che il tronista abbia già effettuato la sua scelta, lontano dalle telecamere dello show.

A quanto pare il famoso dating show “Uomini e Donne” sembra sempre regalare delle nuove emozioni, anche quando non sono in attivo, lontano dalle telecamere di registrazione. Il motivo di tanta sicurezza da parte del web circa la decisione di Raselli appare presto detto: pare infatti che di recente sia stata pubblicata una storia sul noto social network instagram, precisamente sul profilo personale di Giulia D’Urso, con tanto di scritto molto criptica, che dice: “Ci credi ai miracoli?“

Il tutto è stato adornato da un cuore come emoticon; in tanti si sono chiesti cosa significasse tale scritta, ma altrettanto tante persone hanno attribuito questa frase al fatto che, con ogni probabilità, Giulio abbia fatto la sua scelta definitiva. Ovviamente la cosa desta anche non poco scalpore, principalmente dovuto al fatto che Raselli, poco prima di chiudere la trasmissione per le vacanze natalizie, aveva dato vita a un accesso dibattito con la D’Urso, proprio a causa del recente scandalo nato intorno alla ragazza.

Lo scandalo in questione riguardava il fatto che la D’Urso sia stata vista mentre baciava un noto calciatore, suo ex fidanzato, in un noto locale di Milano. Questa indiscrezione ovviamente ha destato non poco scalpore, e delusione nei confronti del tronista, che si era momentaneamente indirizzato verso Giovanna Abate.

Ma a quanto pare, le cose sembrano che stiano prendendo tutt’altra piega; nonostante l’acceso diverbio, ed anche il forte senso di sfiducia che Raselli aveva manifestato nei confronti della D’Urso, molto probabilmente, i sentimenti del ragazzo sono ancora molto forti nei confronti di Giulia.