U&D, storia mai nata per Valentina e Germano: Maria De Filippi manda via il cavaliere mentre Tina gli da del "farabutto"

A “Uomini e Donne” dopo ben 6 anni di permanenza in trasmissione, sembrava che Valentina Autiero avesse finalmente trovato l’uomo giusto per lei. Da quando Germano Avolio è approdato nel programma, i due non hanno fatto altro che conoscersi, con la frequentazione che cresceva giorno dopo giorno. Quando poi è arrivato il momento di lasciare insieme la trasmissione, lui ha mostrato tutte le reticenze del caso.

Aveva ammesso di non essere innamorato della dama, di non sentirsi pronto, ma dopo attacchi e accuse Germano decise di andare via proprio con la Autiero, sebbene lei non fosse d’accordo a causa del comportamento di lui. A distanza di un mese, durante la puntata andata in onda il 23 novembre, la coppia è tornata in studio per raccontare come si sono evolute le cose.

Possiamo affermare con certezza, che in realtà nulla si è mai evoluto e che la storia in realtà non è mai nata. Andando con ordine, in studio è arrivata prima Valentina e ha raccontato che in un mese che sono stati fuori, lei e Germano si sono visti solo una volta. Non hanno fatto altro che litigare sia dal vivo che al telefono e il motivo era il fatto che lui avesse chattato sui vari social con altre donne, chiedendo loro eventualmente di venirlo a corteggiare.

Germano ha tentato di difendersi come poteva, ma era palese la difficoltà provata in quel momento. Il cavaliere ha cercato, con la sua classica pacatezza, a spiegare la propria posizione ma naturalmente nessuno gli ha creduto. Germano ha ribattuto ponendo il discorso del carattere irruento di Valentina, ma tutti si sono schierati dalla parte della dama.

Tina Cipollari gli ha addirittura dato del farabutto, mentre Gianni Sperti lo ha reputato falso. Alla domanda se volesse rimanere in trasmissione per conoscere nuove donne, Germano ha ammesso che gli avrebbe fatto piacere e a quel punto la Cipollari è esplosa ancora, dichiarando che per lei doveva assolutamente andare via e che non gli si poteva dare anche questo premio.

La De Filippi ha allora chiesto alle dame presenti se qualcuna fosse interessata al cavaliere, ma nessuna di esse ha alzato la mano. A quel punto Queen Mary in maniera elegante, lo ha cacciato via. “Germano, a me normalmente mi scoccia di mandar via le persone. Per una questione di educazione faccio veramente fatica. Però dato che non interessi a nessuna è un motivo più che valido per la trasmissione non averti qui“, gli ha detto la conduttrice.

Il cavaliere ha così abbandonato lo studio. Per Valentina invece il discorso è stato differente. La dama ha mostrato ancora interesse nei riguardi di Germano, nel raccontare i fatti ha pianto e per tale ragione la De Filippi le ha consigliato di prendersi del tempo per riflettere e soprattutto per metabolizzare la batosta subita.