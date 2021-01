U&D, storia chiusa tra Gemma e Maurizio: il clamoroso gesto di Tina Cipollari

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda ieri 28 gennaio, abbiamo ritrovato al centro dello studio Gemma Galgani e Maurizio Guerci. Dopo i festeggiamenti per il compleanno della dama torinese, i toni sono cambiati e il clima di festa ha lasciato il posto alla tensione tra Gemma e Maurizio.

Il cavaliere ha ribadito la sua decisione di mettere la parola fine alla storia con Gemma e lei ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione che confermerebbe i suoi sospetti circa una relazione del cavaliere al di fuori del programma. Ma ciò che ha sorpreso di più è stata la reazione di Tina Cipollari.

Guerci ha motivato la sua irremovibile decisione ribadendo che alcuni comportamenti della Galgani non gli sono per nulla piaciuti, soprattutto la sua invadenza nell’entrare nella sua vita privata. A questo punto tutti si aspettavano che la Cipollari sostenesse le motivazioni del cavaliere e andasse contro Gemma, invece le cose hanno preso una piega inaspettata.

Uomini e Donne, Tina Cipollari difende Gemma Galgani

Tina si è scagliata duramente contro Guerci, dandogli del ridicolo: “Chi ti crede? Con questa storia di Gemma fai ridere i polli, sei ridicolo! Con tutti i difetti del mondo che può avere, questa donna che cosa ti avrà mai chiesto? Giustamente ti ho chiesto una cosa che non andava. A Capodanno non l’hai neanche filata, poi sei stato per i fatti tuoi: ma che cosa deve pensare? Quale uomo lascia la donna di cui è invaghito perché questa gli fa un’osservazione?” ha così commentato, lasciando tutti sorpresi per questa difesa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Urtata non poco dal comportamento del cavaliere, la Cipollari continua ad accusare Maurizio di essere falso e di non avere mai avuto un interesse vero per la Galgani: “Un uomo interessato avrebbe spiegato e la cosa sarebbe andata avanti. Non è che una donna fa un errore viene immediatamente cancellata. A te di lei non è mai importato niente“.

Si riprende per un attimo e sottolinea il fatto che Gemma si lasci andare troppo facilmente alle emozioni, quando invece dovrebbe all’inizio di una storia frenarsi di più per non ricevere sempre le solite delusioni, ma ciò non toglie che “la gente non è scema, capisce quando un uomo e sincero. E a te, Maurizio, non è mai fregato niente di Gemma“, sentenzia convinta la bionda opinionista.