U&D, stop al Trono Over e Classico per Pasqua: le date in cui non andrà in onda il programma di Maria De Filippi

Mancano pochi giorni all’arrivo della settimana Santa e come di consueto anche la programmazione televisiva di Canale 5 subirà delle modifiche in corrispondenza delle festività pasquali, tra i programmi che subiranno quindi uno stop ci sarà anche il seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“.

La conduttrice del Trono Classico e del Trono Over cambia spesso la messa in onda dei suoi programmi nei giorni di festa, e stando alle ultime notizie divulgate direttamente dalla guita tv di Mediaset, anche quest’anno “Uomini e Donne” andrà in vacanza qualche giorno prima del previsto, un anticipo che sicuramente non farà piacere ai tanti fan del format.

Come tanti altri programmi delle reti Mediaset, anche il popolare dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” nelle sue versioni Trono Classico e Trono Over non andrà in onda durante le imminenti festività pasquali. Quando allora sarà possibile rivedere i protagonisti del parterre femminile e maschile così come tronisti e corteggiatori?

Quando non andrà in onda “Uomini e Donne”

Stando a quanto si apprende da fonti ufficiali Mediaset il programma di Maria De Filippi andrà in onda con la consueta programmazione giornaliera fino a giovedì 18 aprile. Solitamente i primi tre giorni della settimana di programmazione di “Uomini e Donne” sono dedicati alle storie del Trono Over, le cui anticipazioni svelano che ci saranno nuove clamorose sorprese riguardanti i protagonisti principali del programma, come la dama Gemma Galgani e il cavaliere Riccardo, che ha da poco chiuso la frequentazione con Roberta.

Ma non è escluso che per non penalizzare i fan del Trono Classico, Maria decida di riservare parte delle puntate di mercoledì e giovedì al Trono classico. La puntata di venerdì 19 aprile salterà in osservanza del Venerdì Santo, ma cosa vedremo al posto di “Uomini e Donne”? Al posto di del dating show di Maria De Filippi andrà in onda una puntata lunga della soap opera spagnola “Una Vita“.

I tanti che si aspettavano di riprendere a vedere “Uomini e Donne” lunedì 22 aprile rimarranno delusi, perché la puntata di Pasquetta del Trono Over non andrà in onda, riprendendo solo nei giorni successivi.