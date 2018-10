U&D speciale Temptation Island Vip, durante il confronto tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo arriva Giorgio Alfieri

Una puntata davvero speciale quella mandata in onda giovedì 11 ottobre di “Uomini e Donne“, il celebre prodramma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che è stato interamente dedicato alle coppie di “Temptation Island Vip” – il dating show prodotto dalla casa di produzione della moglie di Maurizio Costanzo, Fascino -.

Com’è andata a finire tra le coppie del programma condotto da Simona Ventura? Ce lo hanno raccontato gli stessi protagonisti nello speciale di Uomini e Donne dedicato a Temptation Island Vip, che inizia proprio con l’ingresso di Ursula Bennardo che racconta cosa è accaduto dopo il falò di confronto con Sossio Aruta.

Ursula e Sossio a confronto: interviene Giorgio Alfieri

Ursula spiega al pubblico, agli opinionisti – tra cui anche Simona Ventura – e a Maria De Filippi che con tutta evidenza aveva in passato idealizzato troppo il suo compagno, per il quale ha provato un sentimento vero e sincero. Poi ha aggiunto il fatto che Sossio l’ha cercata ripetutatamente dopo la fine del programma, accusandola ancora della fine della loro storia.

Nel corso del reality mentre Sossio si avvicinava alla tentatrice Sara, Ursula trovava conforto in Giorgio Alfieri, tentatore del reality ma anche ex compagno di squadra Sossio Aruta. L’attaccante, infatti ha cercato in tutti i modi di asciugare le lacrime che Ursula ha versato per Sossio, regalandole un’escursione in barca, dove le ha confidato i suoi sentimenti.

Immagini che hanno aumentato l’acridine tra i due ex compagni di squadra ed amici, che si sono ritrovati nuovamente faccia a facci in studio a “Uomini e Donne”. Infatti dopo la valanga di critiche e accuse che Sossio ha ricevuto dagli opinionisti, Maria annuncia l’arrivo di una persona: Giorgio Alfieri, un volto molto noto anche al pubblico del dating show.

Sossio, visibilmente irritato dalla presenza del suo rivale, dice di aver pregato Ursula di “fare la stupidina” con tutti ma non con il suo amico Giorgio, che a sua volta tiene a precisare di aver soltanto ascoltato una donna che stava male, senza mai sparlare di Sossio. Ursula ha ribadito che con Giorgio c’è solo una grande e profonda amicizia, una cosa impensabile per il suo ex compagno, che vedrebbe invece nell’altro sesso solo un’occasione per flirtare.

Simona chiede allora a Sossio cosa avrebbe fatto se Sara avesse ceduto alle sue avances, domanda a cui l’ex calciatore ha risposto che avrebbe riflettuto su cosa era più importante per lui e quindi agito di conseguenza. Quindi arriva la domanda finale e conclusiva di Maria che domanda al cavaliere se sia ancora innamorato di Ursula, lui dice di averci messo, ormai, una pietra sopra, dopo le umiliazioni subite. Quindi è la volta di Simona che a Ursula se sia ancora innamorata di lui, la donna ammette di pensare all’ex partner per poi precisare: “in realtà non è per lui che sono stata male, ma per l’uomo che mi ero costruita nella testa“.