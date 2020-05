U&D, Sirius conferma la sua età e Tina esplode contro Gemma: "Ti rendi conto che quando è nato tu avevi 43 anni"

La nuova formula di “Uomini e Donne” a cui stiamo assistendo in queste settimane non convince più di tanto, difatti gli ascolti sono calati. Eppure, in barba allo share diminuito, al Coronavirus e a tutto quanto, Tina e Gemma continuano a dirsele di santa ragione e il nuovo argomento che manda su tutte le furie la vamp, è “Sirius“, il corteggiatore 26enne della Galgani.

Ebbene si, un giovane che ha dichiarato di avere 26 anni sta corteggiando proprio Gemma che di anni ne ha molti più di lui e proprio la dama torinese sembra essere lusingata, affascinata e intrigata dal baldo giovane. Lui la stuzzica e lei ci sta, chi naturalmente non è d’accordo è proprio la Cipollari. Durante la messa in onda della puntata del 30 aprile, le due donne hanno ancora una volta litigato, proprio a causa di “Sirius”.

Il giovane corteggiatore ha mostrato un po’ di se a Gemma: il suo fisico curato e statuario, le sue mani, le ha addirittura inviato un video mentre si veste da ufficiale della marina, dato che ha dichiarato che quello è il suo lavoro e soprattutto ha confermato ancora una volta la sua età, età provata da quel poco che si evince dalle foto: è davvero un ragazzo giovane.

Gemma ha iniziato a sognare, ha accettato la corte del giovane e sembra essere davvero molto interessata a lui. A quel punto, Tina è esplosa: “Quando questo ragazzo avrà 40 anni, Gemma ne avrà 90, ammesso e concesso che ancora vivrà. Ti rendi conto che quando questo ragazzo nasceva tu avevi 43 anni. E’ come se una donna che adesso vede nascere un bambino e poi pensa che quando avrà 70 anni si fidanzerà con il bambino“.

Maria De Filippi ha redarguito la Cipollari e allora lei ha rincarato la dose, dichiarando che è questione di logica e che tra i due ci sono 43 anni di differenza. La De Filippi ha spiegato che in realtà Gemma non pensa che lui abbia realmente l’età che ha dichiarato, mentre Tina è convinta che sia solo una scusa, perché in realtà la Galgani cerca un uomo molto più giovane di lei.