U&D, scontro tra Nicola e Armando, la De Filippi confessa: "Mi prendono in giro in tanti"

É accaduto di tutto a “Uomini e Donne” tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Le anticipazioni avevano già parlato di un momento incandescente, che nella puntata del 20 maggio è andato in onda. Questa volta, a differenza di quanto accaduto per la lite tra Riccardo Guarnieri e lo stesso Incarnato, sembrerebbe che nulla sia stato censurato.

La lite infuocata ha preso il via quando Gemma Galgani ha sfilato sulla passerella. La dama torinese ha ballato il can can, ottenendo tutti voti alti. Tina è intervenuta attaccando la Galgani e a quel punto ha preso parola Nicola, difendendo la sua ex fiamma. Armando si è intrufolato, ritenendo che Vivarelli debba essere l’ultima persona che può difendere Gemma.

Incarnato non ha mai creduto all’interesse del giovane marinaio nei riguardi della dama torinese, a causa dell’ingente differenza di età tra i due. La situazione è degenerata quando Armando ha fatto delle insinuazioni sul conto di Nicola che hanno lasciato tutti interdetti. Nello specifico, il cavaliere partenopeo ha chiesto al giovane Sirius se sia realmente interessato alle donne.

Nicola è andato su tutte le furie, attaccando Armando e aggiungendo che qualora fosse gay non avrebbe nessun problema ad ammetterlo. Ha tanti amici omosessuali e li reputa molto sensibili. Tutti i presenti hanno criticato Incarnato, la stessa De Filippi è intervenuta dichiarando che non si possono fare queste affermazioni, in quanto creano comunque delle differenze.

Sirius ci ha tenuto a precisare che non ha mai preso in giro né il programma né la conduttrice e a quel punto Queen Mary ha ammesso: “Guarda che mi prendono in giro in tanti e cammino e vivo lo stesso. Sono sopravvissuta e ho anche perdonato“. La De Filippi ha fatto notare che ciò le è accaduto sia sul lavoro che nella vita privata, ma lei è andata avanti anche perdonando. Sicuramente l’entrata a gamba tesa di Armando è stata una vera e propria provocazione, che ha generato il caos.