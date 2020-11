U&D, scontro tra Guarnieri e Gemma: il motivo è Ida Platano

Nelle puntate di “Uomini e Donne” in onda in questi giorni, abbiamo assistito al ritorno in pompa magna di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere ha confermato la fine della storia con Ida Platano e ha raccontato la sua versione dei fatti, fatti che hanno già scatenato la reazione della Platano e pare che vadano a cozzare con i suoi.

Riccardo ha spiegato un po’ come sono andate le cose, anche se in assenza di Ida. Difatti solo Guarnieri è tornato, mentre l’ex dama sembrerebbe non avere intenzione di farlo. Quando Riccardo si è accomodato al centro dello studio, si è anche detto dispiaciuto del fatto che lei non ci fosse, dato che avrebbe gradito avere un confronto con lei.

Se da un lato Ida era assente, dall’altro c’è stato chi l’ha difesa: la sua amica Gemma Galgani. Il ritorno di Riccardo ha inevitabilmente portato a galla vecchie ruggini e Gemma non ci ha pensato su neanche un minuto e si è apertamente schierata dalla parte della sua amica. Ricordiamo che tra la Platano e la Galgani è nata un’amicizia speciale che continua ancora oggi.

E’ stata Gemma ad aprire il discorso e a richiamare l’attenzione di Riccardo. “Riccardo ci sono anche io comunque, noi ci conosciamo se vuoi salutarmi“, ha esordito sarcastica la Galgani. Guarnieri ha confermato che si conoscessero e Gemma per tutta risposta gli ha detto che ha avuto come l’impressione di essergli diventata estranea. L’atteggiamento della dama torinese era un mezzo per arrivare al fine: Ida.

Maria De Filippi ha chiesto alla Galgani se continuasse a frequentare la Platano e Gemma ha risposto in maniera affermativa, aggiungendo: “Prima sono stata zitta, ma dovrebbe esserci la controparte per completare il discorso“. Gianni Sperti è intervenuto domandando alla dama torinese se fosse a conoscenza di una versione dei fatti differente rispetto a quella raccontata da Riccardo e Gemma anche in questo caso ha risposto in maniera affermativa.

La dama ha poi aggiunto che Guarnieri l’ha trattata con indifferenza, quasi come se non ci fosse. Riccardo è intervenuto asserendo che la Galgani in realtà non ha mai avuto una buona considerazione di lui, mentre Gemma lo ha smentito dichiarando di essere sempre stata molto neutrale. la Galgani è poi partita all’attacco: “Se non saluti me che abbiamo condiviso tante cose, ti qualifichi da solo. Sei deludente“.

In quel momento è partita la lite. Riccardo ha tirato fuori l’argomento compleanno, ricordando a Gemma come avesse infierito con Ida quando si è dimenticato di farle gli auguri al suo 70esimo compleanno. La Galgani gli ha risposto che lui nemmeno il compleanno della Platano ricordava e così gli ha rinfacciato di essere sempre stato poco presente con Ida.

Maria De Filippi è intervenuta stoppando il discorso. Non le sembrava corretto parlare di una persona che era assente. La sensazione è che qualcosa di irrisolto tra Ida e Riccardo ci sia ancora e la probabilità di rivedere la Platano nelle prossime puntate, cresce sempre di più. Magari un confronto tra lei e Guarnieri avverrà. Nel mentre ci pensa la sua amica Gemma a difenderla.