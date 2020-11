U&D, scontro tra Gemma e Tina. La Cipollari tuona: "Cambi uomo come si cambiano le camicie"

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 23 novembre, Gemma Galgani è stata ancora una volta protagonista. La dama torinese, ormai invaghita di Maurizio, ha addirittura messo in panchina Biagio nonostante avesse combattuto contro le sue rivali Maria e Sabina. Da quando Maurizio è approdato in trasmissione, la Galgani ha preso una cotta per lui nonostante lo conosca poco quanto niente.

Prima però di introdurre l’argomento Maurizio, il solito siparietto tra la dama torinese e Tina Cipollari è andato in onda. L’opinionista ancora una volta era in collegamento da casa e dunque il tutto si è consumato a debita distanza. Quando Gemma è entrata in studio, ad accoglierla ormai non vi è più la consueta sigla ma questa è stato il turno di “Minuetto” di Mia Martini.

La Galgani ha sfoggiato un outfit elegante, con camicia e pantalone neri . Ciò ha scatenato la prima reazione di Tina, la quale le ha urlato che vuole fare la ragazzina e che non si veste in maniera adeguata per una donna della sua età. Gemma si è difesa e ha rigettato le accuse al mittente, aggiungendo che la Cipollari si veste come fosse un albero di natale.

L’opinionista ha dato della stupida alla sua nemica e mentre Gemma si è sentita offesa, Maria De Filippi ha redarguito Tina. Si è poi passati a parlare di Biagio e lì la Galgani ha mostrato poca voglia di approcciare al cavaliere perché ormai è presa da Maurizio. Ciò ha scatenato l’ira della Cipollari la quale ha ricordato che la scorsa puntata la dama torinese parlava di sentimenti nei riguardi di Biagio.

Imbufalita Tina ha tuonato: “Cambi uomo da un giorno all’altro come si cambiano le camicie, quotidianamente“. Naturalmente Gemma le ha risposto, ricordandole che la frequentazione con Di Maro è stata altalenante, che di mezzo ci sono state Maria e Sabina, ma l’applauso del pubblico ha inevitabilmente dato ragione a Tina.

L’opinionista ha ribadito il suo punto di vista, dicendosi incredula dal momento che una donna parla di sentimenti e poi di punto in bianco si invaghisce di un altro uomo. Le urla hanno preso il sopravvento, gli animi si sono riscaldati ancor di più e così la De Filippi ha deciso di far entrare Maurizio in studio.