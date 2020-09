U&D, scintille tra Armando e Tina che riceve la ola del pubblico

A “Uomini e Donne” la settimana si è chiusa così come era cominciata: col Tina show. Ebbene si, l’esplosiva opinionista si è resa ancora una volta protagonista di un siparietto davvero infuocato e chi era il suo bersaglio? No, questa volta non è toccato a Gemma Galgani, bensì ad Armando Incarnato, avere uno scontro molto acceso con la vamp.

Durante la messa in onda della puntata del 18 settembre, il cavaliere ha chiuso l’ennesima frequentazione e questo ha mandato la Cipollari su tutte le furie. Andando con ordine, Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio Incarnato e subito dopo ha fatto entrare la dama Sara, con la quale era uscito. I due hanno iniziato a raccontare del loro incontro e subito Tina ha sorriso.

La dama le ha chiesto il motivo e l’opinionista le ha subito risposto che è perché la storia non nascerà mai. Il pubblico ha applaudito alle parole dell’opinionista. Armando ha poi iniziato un discorso sulla questione del suo modo di essere e di come è apparso in trasmissione, asserendo: “Mi porto una croce“. Tina ha interpretato le sue parole, come se stesse parlando del suo aspetto esteriore e così lo ha attaccato: “Manco fosse Antonio Banderas che dice che si porta una croce!“.

Il cavaliere ci è andato giù pesante, esclamando: “Tina, tu di sensibilità d’animo ne hai così poca, non potrai mai capire la sottigliezza di alcuni discorsi“. A quel punto la Cipollari è esplosa e imbufalita gli ha tuonato: “Io sono sensibile quando c’è una situazione che mi sensibilizza e non per le ca****e che dici tu“. Il cavaliere ha poi continuato a raccontare, ammettendo che con Sara non potrà esserci nulla.

A quel punto Tina ha annuito sorniona e il pubblico ha iniziato ad applaudirla, l’opinionista si è alzata ed è partita la ola ad indirizzo della vamp, con il pubblico tutto che si è alzato a sua volta in piedi. Il pubblico urlava “Brava Tina!” e mentre Incarnato era visibilmente arrabbiato, la Cipollari si godeva lo spettacolo di cui era protagonista. Anche Gianni è partito all’attacco e rivolgendosi ad Armando ha dichiarato: “Tu fai credere di essere un santo, ma non lo sei“. Nuova ola e questa volta ad indirizzo di entrambi.