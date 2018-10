U&D, Rocco dice addio a Gemma ma il cavaliere non convince il pubblico

Nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne andata in onda lunedì 22 ottobre 2018, Rocco stanco del comportamento di Gemma nei suoi confronti ha deciso di interrompere definitivamente la conoscenza con la dama. Dopo il video della loro esterna nella quale i due si sono anche scambiati un bacio passionale Tina ha commentato negativamente l’atteggiamento della coppia.

Gemma una volta in studio purtroppo però ha fatto presente che qualcosa tra loro non sembra andare per il verso giusto e dopo vari battibecchi, Rocco decide di alzarsi lasciando Gemma da sola in mezzo al parterre. Il pubblico però sembra non aver preso seriamente questo suo comportamento tacciandolo di essere venuto a corteggiare Gemma solamente per visibilità.

Infatti sui social moltissimi utenti e telespettatori affezionati del programma si sono riversati per commentare negativamente il suo atteggiamento considerando Rocco una persona che sta fingendo di provare dei sentimenti per la dama torinese. Questo anche perchè il pubblico sembra non gradire il fatto che ogni volta che lui entra in puntata li informi di avere un problema con Gemma.

L’uomo infatti avrebbe potuto abbandonare il trono Over già qualche settimana fa ma ha continuato a restare seduto assieme agli altri cavalieri deciso a corteggiare la Galgani. Ormai la dama torinese si può dire essere una delle protagoniste principali del programma di Queen Mary e quale occasione migliore di frequentarla per avere un minimo di notorietà e visibilità.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere quale sarà il comportamento del cavaliere di Pavia e se continuerà a cercare Gemma nonostante abbia deciso di dedicarsi ad altre conoscenze. Gianni ha voluto dare ragione a Rocco insistendo moltissimo sul comportamento errato della Galgani mentre per Tina l’acerrima nemica non è intenzionata ad uscire dal programma con un uomo al suo fianco.