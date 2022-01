U&D, Roberta sceglie Samuele: la De Filippi promuove Luca a tronista

A “Uomini e Donne” è andata in onda la scelta della tronista Roberta Giusti. La ragazza ha portato a compimento un percorso durato ben 4 mesi e la sua preferenza è ricaduta sul corteggiatore Samuele Carniani e non sul rivale Luca Saladino. Il momento è stato molto intenso e, come sempre, ha visto Gemma in lacrime. Dopo aver smascherato Leonardo, la dama torinese si è concessa una bella emozione.

Roberta, più bella e raggiante che mai, è entrata in studio avvolta da un abito marrone con brillantini. Sono entrati i suoi corteggiatori, sono stati fatti vedere i momenti più belli con entrambi e poi le esterne finali. Sia Samuele che Luca erano molto tesi e fatti accomodare fuori per permettere alla Giusti di fare la sua scelta. Maria ha chiesto a entrambi i parterre chi scegliesse e tutti, all’unanimità, hanno detto Luca.

Solo la mamma di Roberta non ha commentato, per ovvi motivi. Il primo a entrare in studio è stato proprio Luca e la tronista, ha iniziato a parlargli. Gli ha detto che non era lui la sua scelta e il ragazzo ha reagito con grande sportività. Le ha augurato ogni bene tra le lacrime. È stata poi la volta di Samuele. Roberta gli ha comunicato di aver deciso di volerlo al proprio fianco.

“Le mie paure me le tengo e voglio viverti fuori da qui”, queste le parole della Giusti. Il ragazzo le ha risposto sì tra le lacrime. Poco prima che Luca uscisse, la De Filippi gli ha scritto un bigliettino dicendogli di metterlo in tasca e leggerlo una volta fuori. Una sorpresa era in serbo per lui: il trono. Maria De Filippi è intervenuta affidando al ragazzo la famosa poltrona rossa.

Luca è stato richiamto in studio, con la presenza di Roberta e Samuele. Il rgazzo ha comunicato il contenuto del biglietto e subito accettato l’opportunità. Dunque, Saladino è il nuovo tronista di “Uomini e Donne”. I tre ragazzi hanno poi salutato tutti e sono usciti, non prima scambiandosi parole al miele a vicenda. Anche Letizia, la mamma di Roberta, ha tenuto a ringraziare tutti per quanto fatto per la figlia.