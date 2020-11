U&D: Roberta e Michele si dicono addio, poi lui ci ripensa. Gianni: "Questa è pazzia"

Nella puntata di oggi venerdì 13 novembre a “Uomini e Donne” Roberta è rimasta molto delusa dal comportamento di Michele nei suoi confronti. Il cavaliere le aveva promesso che passata la gara di bodybuilding le avrebbe dedicato più tempo, cosa che non è avvenuta in assoluto anzi, le cose sono addirittura peggiorate.

Michele è completamente sparito, non si è fatto sentire nemmeno tramite messaggi. Inoltre ha messo like a commenti offensivi rivolti a Roberta nelle foto pubblicate su Instagram e questa cosa alla Di Padua non è andata giù: “Mi fa schifo” ha duramente commentato, chiedendo a Maria di potersi sedere nel parterre evitando anche un confronto diretto con lui.

Uomini e Donne, Roberta e Michele sono al capolinea. Il commento di Gianni

Quando Michele è entrato ha spiegato che i like lui li mette a tutti i commenti, sia quelli belli che quelli offensivi, ma questa spiegazione non è bastata né a Roberta, né a Gianni che ha precisato quanto il comportamento di un uomo davvero interessato sia lontano da quello di Michele nei confronti di Roberta.

Dopo varie giustificazioni poco credibili, Michele ha finalmente ammesso che la Di Padua non lo coinvolge quanto dovrebbe e i suoi atteggiamenti lo tengono a distanza, per questo non è attratto a tal punto da lasciarsi completamente andare. Per lui scendono due dame e Michele decide di conoscerne una.

Anche per Roberta arriva Matteo, il ragazzo si presenta e Roberta molto imbarazzata non sa che decisione prendere. A questo punto Michele interviene: “Quanto è dolce Roberta” e questo commento non piace per nulla a Sperti che esplode: “Questa è pazzia”, facendo notare che poco prima aveva ammesso di non essere attratto da lei. E’ evidente quanto a Roberta abbia fatto piacere sentire quelle parole, nonostante questo però decide di conoscere Matteo e darsi una possibilità, raccogliendo il consenso del pubblico e lasciando Michele con un’espressione interdetta.