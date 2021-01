U&D, Roberta Di Padua sorprende: "Michele Dentice aveva la fidanzata fuori"

A “Uomini e Donne” le sorprese non finiscono mai. Nonostante siano Tina e Gemma che per lo più sorprendono i telespettatori oppure la sola dama torinese con le sue beghe amorose, questa volta le due non c’entrano nulla. Durante la messa in onda della puntata del 24 gennaio, la dama Roberta Di Padua ha fatto una rivelazione alquanto sorprendente e che ha lasciato Maria De Filippi di sasso.

Tutti ricorderanno che Roberta, prima di tornare a frequentare Riccardo Guarnieri era invaghita di Michele Dentice. Tra loro le cose non sono andate per il verso giusto, soprattutto perché il cavaliere non aveva mai tempo per lei, non le telefonava mai e mascherava il tutto con la scusante di doversi allenare in palestra, dato che di professione Michele è un personal trainer ed è impegnato in gare a livello agonistico.

Dentice ha lasciato il programma da poco, ma prima di andare via tra le lacrime aveva ammesso di aver sempre pensato a Roberta e che per davvero era interessato a lei. La dama oggi, seduta al centro dello studio, ha parlato proprio di Dentice dopo che un ragazzo arrivato per conoscerla, lo ha menzionato. Roberta ha ammesso che in realtà il comportamento di Michele era dettato dal fatto che avesse la fidanzata fuori.

La Di Padua ha confessato che subito dopo essere andato via dalla trasmissione, il cavaliere ha postato sui social delle foto mentre prende il sole con una ragazza e che risalgono allo scorso settembre, periodo nel quale Dentice avvicinò proprio Roberta. La De Filippi è rimasta incredula e ha chiesto alla dama se fosse sicura della cosa e se lo aveva scritto lui apertamente.

Roberta ha detto che non lo aveva ammesso lui, ma gli scatti e le storie Instagram che posta, fanno comprendere che le cose stanno proprio come le ha riportate la Di Padua. Maria si è fermata un attimo per riflettere, Gianni ha asserito che adesso tutto torna e si è poi cambiato argomento concentrandosi per lo più sulla Di Padua e sul ragazzo arrivato per conoscerla. Ragazzo che poi la stessa dama, ha mandato via.