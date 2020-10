U&D, Roberta di Padua e Aurora Tropea vengono quasi alle mani nei camerini: il racconto shock

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda ieri sera, ha visto il ritorno in studio della dama Aurora Tropea dopo la bufera della scorsa settimana. Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato nel quale Aurora si sfogava. Non appena la dama si è accomodata al centro dello studio, la De Filippi ha cercato di ripercorrere le tappe della scorsa puntata.

Inevitabile è stato lo scontro con Gianni Sperti, difatti come tutti sanno tra lui e la Tropea non scorre buon sangue. Ma ciò che ha lasciato tutti scioccati è stato il racconto che Aurora ha fatto su ciò che è accaduto subito dopo la scorsa puntata e di come lei e la dama Roberta Di Padua, siano quasi venute alle mani. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Il trambusto solito ha preso il via e naturalmente con tutti che parlavano sopra a tutti, si è fatto fatica a comprendere bene come sono andati i fatti. Tutto ha preso il via quando Aurora ha dichiarato che a suo dire, solo due persone nel parterre femminile sono finte: Valentina Autiero e Roberta Di Padua. La Tropea ha poi aggiunto rivolgendosi a Roberta: “Il grande esempio di donna e tu sai di cosa sto parlando“.

Si è poi tornati a parlare della posizione di Sperti, fino a che Aurora è scoppiata e ha dichiarato: “Lei (in riferimento a Roberta) si è permessa di mettermi le mani addosso nei camerini“. La Di Padua è subito intervenuta: “Ma quali mani addosso. Sicuramente ho urlato, ma non ti ho toccato“. Aurora ha continuato con il suo racconto, secondo il quale se non la fermavano, Roberta le avrebbe messo le mani addosso.

La De Filippi ha cercato di capirci meglio e a tal proposito ha fatto alcune domande. La conduttrice ha chiesto alla Tropea dove fosse accaduto tutto ciò e Aurora le ha detto che è accaduto nei camerini. Subito è intervenuta la dama Maria, confermando l’accaduto. Secondo Maria, la tensione era alta e per tale ragione sono intervenute terze persone per impedire a Roberta e Aurora di venire alle mani, aggiungendo poi che da chi sia partito il tutto, lei non lo sa.

Aurora ha iniziato poi a raccontare: “Sono uscita dai camerini e ho raggiunto le ragazze della redazione al tavolo. Roberta era seduta lì con loro e mi è saltata addosso“. La Di Padua si è difesa sostenendo che non è così. La dama Maria ha provato ad intervenire ancora, probabilmente in difesa di Aurora, ma non le è stata data la parola. La De Filippi si è poi concentrata sul trattamento che la redazione riserva a tutti, chiedendo alla Tropea se, a suo dire, vi sia una disparità nel modo in cui vengono trattati.