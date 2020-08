U&D, rivoluzione all’interno del talk show: arriva Antonella Elia

Manca poco più di un mese alla messa in onda della nuova edizione di “Uomini e Donne” e tante novità sembrano essere all’orizzonte. La scorsa stagione si è conclusa con un ibrido tra trono classico e trono over. Situazione questa necessaria a causa del Coronavirus e Maria De Filippi che fa di necessità virtù è stata capace di mettere su un prodotto vincente, nonostante i tempi non lo consentissero.

E a quanto pare, complice anche il fatto che gli ascolti del trono classico fossero ormai colati a picco, anche nella prossima stagione si dovrebbe andare avanti in questo modo. Per rifocillare il momento dedicato ai giovani, pare che sia stata chiesta interazione al pubblico da parte della redazione e saranno gli stessi spettatori a scegliere alcuni dei prossimi tronisti.

Difatti, poche ore fa è apparsa sui social una comunicazione da parte della redazione e cioè su tre ragazzi selezionati solo due otterranno il trono e sarà proprio il pubblico a decidere chi saranno i fortunati. Dunque diverse cose cambieranno nella prossima stagione di “Uomini e Donne”, eccezion fatta però per Gemma Galgani che ancora una volta sarà pronta a raccontare le sue vicende e nello specifico cosa è realmente accaduto con il giovane Nicola Vivarelli.

Confermatissimi anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Chi invece sembrerebbe essere sostituita sarà Tinì Cassino, pronta a dare il suo addio al talk show. L’opinionista del trono over, specializzata nell’oroscopo e poco attiva nelle dinamiche tra dame e cavalieri -difatti interviene poco- secondo voci di corridoio dovrebbe essere sostituita da Antonella Elia.

La Elia, reduce da un’annata fortunata in televisione, dapprima come concorrente al “Grande Fratello Vip” e poi come partecipante in coppia con il fidanzato Pietro Delle Piane a “Temptation Island”, sembrerebbe essere pronta a prendere il posto di Tinì e ad accettare una grandissima occasione offertale da Maria De Filippi.

La notizia che circola da diversi giorni nei corridoi di casa Mediaset, se dovesse essere confermata sarebbe una vera bomba che rivoluzionerebbe e non poco “Uomini e Donne”. Antonella Elia è una che non ha peli sulla lingua, schietta, diretta e determinata e lo ha ampiamente dimostrato e in un contesto come quello di “Uomini e Donne”, calzerebbe a pennello. Insieme a Tina Cipollari, formerebbe una coppia davvero esplosiva che porterebbe ancora più pepe alle già infuocate vicende di dame e cavalieri del trono over.