U&D, Riccardo piange per Ida ed entrambi riprovano a stare insieme: le anticipazioni

Ascolta questo articolo

Secondo le ultime anticipazioni di “Uomini e Donne“, rilasciate dalla pagina di Instagram “Uominiedonneclassicoeover“, si legge come Ida Platano e Riccardo Guarnieri, durante le ultime registrazioni, avrebbero aperto a un clamoroso ritorno di fiamma.

Il tutto inizia quando Riccardo Guarnieri, durante l’esterna tra Veronica e Andrea, sente in sottofondo la canzone “Fai rumore” di Diodato, e in quella circostanza afferma di essersi ricordato della proposta di matrimonio fatta alla sua ex fidanzata Ida Platano.

La dama lo rincorre immediatamente fuori dagli studi ed i due, alla fine, ballano al centro dello studio. Alla fine Ida decide di chiudere con il proprio cavaliere Marco, e quest’ultimo si scaglia furentemente contro Riccardo, accusandolo di essere la causa di questa sua decisione.

Ida e Riccardo provano a riavvicinarsi

Sempre secondo le anticipazioni della pagina Instagram si legge che: “Ida dice durante il ballo a Riccardo avrebbe esclamato ‘Non è mai troppo tardi‘. Lui non ha risposto. Tutti in studio vogliono capire che intenzioni ha Riccardo, Ida più volte gli chiede di dare delle risposte”.

Riccardo però continua a non rispondere, e questa volta è Ida ad abbandonare gli studi poiché probabilmente delusa dal silenzio tenuto dal cavaliere, ma i colpi di scena al trono over non si fanno mai attendere e infatti: “Riccardo la raggiunge e litigano, una volta rientrati intervengono Armando e Maria che provano a far parlare lui, capendo che è una questione di orgoglio. Alla fine lui chiede a Ida di uscire a cena in serata e lei accetta“.

Si tratta chiaramente di dare una nuova opportunità al loro rapporto, e staremo a vedere come si comporteranno Riccardo e Ida durante questa fatidica cena. Di certo il passo avanti fatto dalla dama è chiaro e fa capire tante cose sul suo pensiero nei confronti del suo ex, ma attualmente Riccardo continua a temporeggiare.