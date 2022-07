U&D, Riccardo Guarnieri cacciato dal programma: "La produzione non avrebbe gradito il suo comportamento"

Ascolta questo articolo

A settembre inizierà una nuova edizione di “Uomini e Donne“, e ultimamente si sta parlando del futuro dei cavalieri e delle dame del trono over del dating show condotto da Maria De Filippi. Ci dovrebbe essere quasi sicuramente Gemma Galgani che, nonostante le voci su una possibile partecipazione al “Grande Fratello Vip“, si ritroverà nuovamente al proprio posto per cercare di incontrare l’anima gemella con cui poter uscire dagli studi di Canale 5.

La stessa sorte dovrebbe ricadere anche sulla sua amica Ida Platano, mentre per gli altri personaggi non si sa ancora molto. Nelle ultime ore però, come riportato dal sito “Gossip Blog“, il cavaliere Riccardo Guarnieri, conosciuto soprattutto per il suo flirt con Ida, sarebbe stato cacciato dalla redazione e quindi non dovrebbe far parte di “U&D”.

Le ultime voci su Riccardo Guarnieri

Dopo l’ultima puntata di “Uomini e Donne”, il cavaliere è stato più volte avvistato nel mese di maggio con una donna dai capelli neri. e questo farebbe pensare a un flirt che già andava avanti durante le ultime registrazioni del dating show, precisamente quando lui aveva deciso di dare una seconda occasione a Ida Platano.

Questo comportamento, come riportato testualmente dal sito “Gossip Blog”, non sarebbe stato apprezzato dagli autori del dating show: “Secondo i rumor circolati in rete, Riccardo Guarnieri non tornerà a ‘Uomini e Donne’: sembra infatti che la produzione del dating show non abbia gradito il comportamento del cavaliere, avvistato insieme a una donna misteriosa dopo che il suo addio a Ida Platano era avvenuto solo un paio di settimane prima all’interno del programma”.

Al momento si tratta semplicemente di voci di corridoio senza alcuna certezza, dal momento che sia da Maria De Filippi che dal suo staff vige l’assoluto silenzio in merito al cast di “U&D”. Tuttavia lo stesso Riccardo, con alcune storie su Instagram, potrebbe fare chiarezza sul proprio futuro televisivo.