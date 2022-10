U&D, Raffaella Mennoia finisce in tribunale: "Dovrò chiedere giustizia"

Ascolta questo articolo

Raffaella Mennoia ha scritto un lungo post su Instagram per avvisare i suoi followers su ciò che dovrà affrontare tra qualche giorno. Il braccio destro di Maria De Filippi è attesa in tribunale per un’udienza durante cui dovrà chiarire la sua posizione circa dei fatti spiacevoli accaduti.

Non precisa di che natura siano le beghe legali, rimane comunque la necessità di affrontare un processo per “chiedere giustizia“, come lei stessa scrive. Leggendo il post verrebbe da pensare che il tutto ruoti intorno a questioni legate a messaggi sconvenienti che la Mennoia avrebbe ricevuto via social. Questa rimane solo una deduzione, ripetiamo che non ci sono – al momento – dichiarazioni ufficiali in merito.

Uomini e Donne, il post di Raffella Mennoia

“Tra qualche giorno dovrò affrontare un processo penale a causa di alcuni fatti avvenuti a miei danni. Dovrò chiedere giustizia ad un tribunale per qualcosa che ancora oggi mi turba, nella difesa del mio lavoro e della mia onestà” così parte l’annuncio della Mennoia che, alquanto delusa e amareggiata, dovrà presentarsi davanti ad un giudice.

“Non posso evitare di immedesimarmi in tutte quelle persone che a gran voce reclamano giustizia dovendo rivivere ciò che hanno subito. Subire un processo,è sempre faticoso. Affrontarlo per dover difendere quello per il quale si è lottato faticato e sacrificato moltissimo della propria vita è doveroso, specialmente verso se stessi. Ugualmente lo spero verso chi ha subito a mezzo social diffamazioni haters e cyber bullismo gravi come nel mio caso”.

Staremo a vedere se nelle prossime ore la Mennoia decida di spiegare meglio cosa è stata obbligata a fronteggiare, forse al momento non ha la possibilità di delineare meglio i fatti, si potrebbe presumere anche per una questione di privacy. Non sarebbe comunque una novità se la questione riguardasse davvero insulti ricevuti dai soliti leoni da tastiera.