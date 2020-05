U&D, primi screzi tra Gemma e Nicola: Maria De Filippi redarguisce la Galgani

A “Uomini e Donne“, la coppia del momento, quella che è sulla bocca di tutti, è quella composta da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. La conoscenza tra Gemma e Nicola ha preso il via quando dopo uno stop durato poco più di un mese, a causa del coronavirus, la trasmissione è tornata in onda con una formula inedita: quella della chat. La Galgani ha avuto la possibilità di conoscere Vivarelli attraverso la chat e quando si è tornati in studio e il ragazzo si è palesato, sono iniziati gli attacchi e le critiche.

Il motivo? E’ presto detto: Gemma ha 70 anni e Nicola 26. Nessuno ha mai creduto alla veridicità dell’interesse del giovane, mentre Gemma è stata ampiamente criticata, da Tina Cipollari in primis, di aver perso la testa per un ragazzo che potrebbe essere suo nipote. In effetti la dama torinese appare davvero molto presa dal giovane Vivarelli, tanto che ha più volte manifestato segni di gelosia. Tra i due le cose sono sempre andate per il verso giusto, ma l’atteggiamento della Galgani sta facendo si che l’equilibrio di coppia, inizi a vacillare.

Difatti, durante la messa in onda della puntata del 29 maggio, tra Gemma e Nicola ci sono stati i primi screzi. Tutto è stato anticipato dalla messa in onda dell’esterna, dove mentre i due erano a pranzo, Vivarelli ha puntualizzato che non gli è piaciuto il comportamento che Gemma ha avuto nei giorni precedenti, comportamento nel quale lo redarguiva perché non risponde sempre al telefono e non lo tiene con se come dovrebbe.

Tornati in puntata, si è ampiamente argomentato di questa faccenda e ciò che è venuto fuori è che la Galgani contatta continuamente Sirius, mentre il giovane ha ammesso di essere anche impegnato a fare altro. Tutti hanno accusato la dama torinese di essere gelosa e possessiva, ma lei si è giustificata asserendo che la sua è solo voglia di chiarezza. In realtà, la dama torinese ha iniziato a chiamare insistentemente il ragazzo, tanto che hanno fatto addirittura una videochiamata mentre cenavano, in modo da condividere il momento.

Le parole di Nicola sono state molto chiare: “A me fa piacere condividere dei momenti con lei, però ci vuole calma“. Tutti i presenti, gli opinionisti in primis, hanno iniziato ad attaccare la dama torinese per il suo comportamento pressante. Gemma, visibilmente accecata dalla gelosia, ha detto a Nicola che dato che lui non le risponde mai al telefono, non lo avrebbe più chiamato e che se avesse voluto, lo avrebbe fatto lui. La dama torinese ha anche iniziato a prendersela con Vivarelli, in relazione all’interesse che Valentina ha nei suoi riguardi, anche se il giovane non ha proferito parola in merito.

Assistendo a tutti i comportamenti assunti dalla Galgani, anche Maria De Filippi è intervenuta, redarguendo Gemma. Tutto è iniziato quando Gianni ha fatto una domanda alla Galgani: “Quando lui non ti risponde al telefono, tu cosa pensi?“. La risposta della dama torinese è stata molto forte: “Ho una sensazione di vuoto che non so descrivere“. A quel punto queen Mary è intervenuta, asserendo: “Gemma lo capisco e mi dispiace, però attenzione nelle relazioni a diventar pesanti. Non caricare l’uomo con cui stai di tue paranoie“.

I pochi presenti hanno condiviso le parole della conduttrice e l’hanno applaudita, Gemma si è giustificata dicendo che se lo chiama è perché vuole condividere con Nicola alcuni momenti belli, ma il giovane Vivarelli si è ribellato affermando che così non va bene. Insomma proprio quando ne stavamo vedendo delle belle, la trasmissione si appresta ad andare in pausa estiva e dunque bisognerà attendere il ritorno a settembre per capire come sarà andata a finire.