U&D, prime anticipazioni: il confronto tra Ida e Riccardo e l’estate passata da Gemma Galgani

Ascolta questo articolo

Verso il mese di settembre dovrebbe iniziare su Canale 5 la nuova edizione di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La fanpage dedicata alla trasmissione, dal nome “Uominiedonneclassicoeover” gestita da Lorenzo Pugnaloni, ha rilasciato le prime anticipazioni di alcuni cambiamenti e di come dovrebbero iniziare le prime puntate.

I cambiamenti rispetto alla scorsa edizione saranno comunque pochi: infatti anche per quest’anno si è voluto puntare a tenere uniti i troni dedicati agli over e quelli più giovani. Infatti sono soprattutto le dame e i cavalieri, come riportato dai dati Auditel e dalle interazioni sui social network, a portare più interesse tra i fan.

“Confermata anche quest’anno la versione dei troni uniti, i tronisti 4 e in base a ciò che si sa tutti sconosciuti“ si legge sulla fan page di “U&D” ove poi viene aggiunto che, salvo clamorosi colpi di scena, sono stati confermati tutti i personaggi televisivi della scorsa annata: “l parterre over dovrebbe ripartire con gli stessi di fine maggio (salvo cambiamenti, forse qualcuno non lo ritroveremo)“.

Tra l’altro, come riportato anche da “Blog Tivvù“, le prime puntate dovrebbero aprirsi con i soliti temi trattati in precedenza: “In merito a quello che potrebbe succedere già nella prima registrazione, non è escluso un confronto tra Ida e Riccardo; focus sull’estate di Gemma Galgani ed un possibile Tina vs tutti“.

Un’altra novità invece colpisce i tronisti, dal momento che qui potrebbe esserci il vero cambiamento piuttosto inaspettato: “Durante la registrazione si presentano due candidati (per salire sul trono) e colui/colei che salirà potrebbe essere deciso/a dal parterre over. Ovviamente sapremo se sarà così durante il giorno della prima registrazione, che si terrà tra il 28 e il 31 agosto”.

Viene categoricamente escluso che al trono salirà un cavaliere o una dama, ma il loro compito, sempre se l’indiscrezione verrà confermata, sarà quello di scegliere un volto in base alle loro votazioni in studio.