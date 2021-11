U&D, perché Tina odia tanto Gemma? Nuovo svela il motivo ben preciso

Ormai le conosciamo da tempo. I loro siparietti appassionano milioni di telespettatori e, ogni pomeriggio, entrano nelle case degli italiani. Loro sono Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tra l’opinionista di “Uomini e Donne” e la dama dello stesso programma, non scorre buon sangue. Da quando è nato il trono over, Gemma è sempre stata lì e il rapporto con Tina ha subito una mutazione nel tempo.

Tra le due le cose sono iniziate ad andare male quando è subentrato Giorgio Manetti. Il modo di fare della Galgani, i suoi atteggiamenti, la sua evoluzione nel tempo e il fatto che oggi, a detta della Cipollari, sia alla ricerca di uomini più giovani, non va proprio giù a Tina. Le due litigano e lo fanno fortemente, con il pubblico che spesso si schiera dalla parte dell’opinionista.

La stessa dama torinese spesso si è domandata per quale motivo la Cipollari la attacchi, senza trovare mai risposta. Adesso però una risposta sembra essere arrivata e a fornirla è la gola profonda. Il settimanale Nuovo ha svelato un importante retroscena circa la rivalità tra Tina e Gemma. Il magazine diretto da Riccardo Signoretti, ha contattato una persona che lavora dietro le quinte della trasmissione e ben informata sui fatti.

Stando a quanto si apprende, dietro l’acredine della Cipollari nei riguardi della Galgani ci sarebbe l’invidia. Ebbene si, Tina sarebbe invidiosa di Gemma. Proprio questo sentimento spingerebbe l’opinionista ad assumere un atteggiamento forte nei riguardi della dama torinese. La persona interpellata al momento preferisce rimanere anonima, ma comunque la bomba l’ha sganciata.

“Mentre la Galgani sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo. Due anni fa la Cipollari aveva dichiarato l’obiettivo di perdere venti chili ma, dopo essere stata seguita da un nutrizionista e aver ottenuto buoni risultati, è di nuovo alle prese con la bilancia perché non appare in perfetta forma fisica“, queste le parole che si leggono dal magazine.

Dunque, mentre Gemma a 72 anni sfoggia un fisico ancora perfetto (sicuramente i ritocchini l’hanno aiutata), Tina non riesce a trovare la forma e a fare i conti con la bilancia. Con molta probabilità questo, potrà essere oggetto di discussione a “Uomini e Donne”. La Cipollari, che non ha peli sulla lingua, potrebbe tranquillamente decidere di parlarne senza riserve chiarendo la propria posizione.