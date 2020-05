U&D, per Gemma arriva un regalo da parte della mamma di Nicola. La Galgani si commuove e Maria De Filippi interviene

A “Uomini e Donne“, per Gemma e Nicola è giunto il momento di fare un ulteriore passo in avanti e ad essere coinvolta è la mamma del giovane Vivarelli. Da quando ha preso il via l’anomala frequentazione tra Gemma Galgani, 70 anni e Nicola Vivarelli, 26 anni, tra le tante e feroci critiche piovute addosso ad entrambi, in molti si sono domandati cosa ne pensasse la mamma di Nicola.

In queste settimane, la signora è stata spesso tirata in ballo e Vivarelli ha più volte dichiarato che sua madre è d’accordo con la sua scelta di corteggiare una donna che ha 44 anni in più, rispetto a lui. Durante la puntata andata in onda il 21 maggio, la mamma di Nicola è stata presente pur non essendolo né fisicamente, né telefonicamente, ma lo è stata perché si è molto parlato di lei.

Tutto ha preso il via, quando durante la visione dell’ultima esterna fatta tra Gemma e Nicola, la Galgani confessa di aver parlato al telefono con la madre di Vivarelli e di aver ricevuto da lei parole di conforto, soprattutto in relazione alle troppe critiche a cui sono sottoposti in studio. Una volta terminato il filmato, Tina si è subito intromessa e ancora una volta ha dichiarato che lei, da madre, non accetterebbe che suo figlio le portasse in casa una donna molto, molto più grande.

Una volta entrato in studio, Nicola ha dapprima precisato che non tollera chi tira in ballo sua madre e poi ha consegnato un regalo a Gemma, da parte della donna. Vivarelli, prima di consegnare il dono alla sua dama, ha precisato: “Ho da dare una cosa a Gemma e ci tengo a dire che l’idea l’avuta mia madre. Ha parlato con te, ti ha conosciuto e le ha fatto molto piacere. Si sono sentite al telefono e la sensazione che ha avuto mia madre è che Gemma sia una donna vera e sincera“.

La Galgani era al settimo cielo e come da consuetudine, ha bagnato il momento con un mare di lacrime. Maria De Filippi è intervenuta facendo in modo che Gemma, ritornasse con i piedi per terra, spiegandole che non deve già sentirsi parte della famiglia del giovane, ma deve prendere il regalo come un gesto e nient’altro, senza andare oltre.