"U&D" over, Valentina tra le lacrime confessa: "Mi sento inadeguata"

Durante la puntata del trono over di “Uomini e Donne“, andata in onda l’8 gennaio, si è consumato un duro scontro tra Valentina ed Erik. L’uomo avrebbe deciso di interrompere la conoscenza perchè la dama durante la settimana non si è mostrata al top, a causa di un suo momento personale di tristezza, mentre lui ha dichiarato di voler al proprio fianco solo persone allegre.

Ciò ha gettato Valentina nello sconforto più totale, la quale ha più volte pianto senza nascondersi. Dalla sua parte si sono schierati gli opinionisti, Gianni e Tina e tutto il pubblico in studio. Al termine di un ballo, Maria De Filippi osservando come le lacrime continuassero a rigare il volto della dama, le ha chiesto perchè piangesse e in quel momento Valentina si è lasciata andare.

Ha confessato di sentirsi inadeguata e di non riuscire mai a concludere nulla con un uomo. La dama ha dichiarato: “Forse mi sento inadeguata io, non lo so. E’ come se qualsiasi cosa faccio non vengo mai capita. A quaranta anni qualche domanda inizio a farmela, un pò di frustrazione c’è l’ho, una famiglia voglio farmela pure io“.

Il pubblico in studio ha accolto le sue parole con un fragoroso plauso e subito è intervenuto Gianni asserendo di comprenderla appieno. Tra il pubblico qualcuno le ha urlato: “Sei bellissima” e Valentina ha continuato a commuoversi asserendo di non arrivare mai agli uomini e che mentre lei deve comprendere tutto di loro, questi ultimi si fermano alla prima difficoltà. Specifica che in realtà le difficoltà vere della vita sono altre e il riferimento ad Erik è stato abbastanza chiaro.

Gianni ha espresso parole dolci nei suoi riguardi, le ha detto di non farsi problemi perchè questo è il prezzo che le persone sincere come lei pagano e la dama ha aggiunto che lei non riesce a fingere. Maria De Filippi percependo lo stato d’animo di Valentina, ha preferito voltar pagina e concentrare l’attenzione su Barbara e le sue conoscenze.