U&D Over, Valentina Autiero senza parole. Un cavaliere fa un gesto inaspettato nei suoi confronti

La puntata del trono Over di Uomini e Donne in onda lunedì 6 maggio oltre a vedere il solito battibecco tra Tina e Gemma ha altresì visto un cavaliere compiere un gesto inaspettato ma che ha emozionato tutti. Protagonista di quanto successo all’interno del parterre del trono Over è stata Valentina Autiero che si è vista recapitare un mazzo di rose.

La dama, sorridente ma soprattutto incredula, inizialmente crede si tratti di uno scherzo ma è la stessa Maria a rassicurarla che invece è tutto vero e che oltretutto c’è anche un bigliettino ad accompagnare quel bellissimo mazzo di fiori. Valentina non perde tempo e nonostante legga immediatamente il messaggio non ha la minima idea di chi possa averle fatto quel gradito regalo.

“Da un anonimo sportivo che ha ricevuto, per l’ennesima volta, un due di picche. Giuro che ieri mi sono iscritto in palestra” scrive l’anonimo cavaliere lasciando ancora più perplessa la Autiero. La dama continua ad ammettere che i fiori sono bellissimi ma è sempre grazie a Maria che Valentina capisce che si sta parlando di Massimiliano.

Proprio a quest’ultimo, la dama inizialmente non aveva lasciato il proprio numero di telefono forse impaurita dalla sua età visto che l’uomo ha 47 anni ma ne dimostra molti di meno. Il gesto del cavaliere però fa breccia nel cuore della Autiero che cambia finalmente idea decidendo di uscire a prendersi un caffè con lui così da conoscerlo meglio.

Anche Gianni Sperti sembra fare il tifo per il cavaliere tanto che senza peli sulla lingua afferma “Non è mai successo che un uomo per avere un numero manda dei fiori” e sicuramente con questo bellissimo gesto, Massimiliano non solo è entrato nel cuore di Valentina e Gianni ma anche in quello del pubblico affezionato al trono Over di Uomini e Donne.