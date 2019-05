U&D Over, Valentina Autiero difende a spada tratta l’amica Roberta Di Padua: "Di Stefano sapevo tutto”

Valentina Autiero è sicuramente una delle protagoniste del trono Over di Uomini e Donne anche se purtroppo non è ancora riuscita a trovare la persona giusta. Durante questa edizione del dating show di Maria De Filippi per ben tre volte sembrava nascere qualcosa con tre cavalieri diversi come ad esempio David Scarantino che invece ha scelto di uscire dalla trasmissione con Cristina Incorvaia.

Con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, la dama romana ha raccontato di come invece la sua conoscenza con Fabio non è andata a buon fine per colpa del cavaliere ma soprattutto per la sua insicurezza e la sua continua ricerca di attenzioni. Nelle scorse settimane, Valentina ha anche ricevuto una gradita sorpresa nel parterre di Uomini e Donne ovvero un mazzo di fiori regalatole da Massimiliano.

Seppur i due siano usciti insieme, putroppo la frequentazione si è già interrotta tanto che Valentina ha dichiarato “Io sono una persona più mentale che materialista e se non scattano alcune cose… Non mi lascio conquistare da rose o cene fuori. Non ho provato per lui nessuna attrazione, da nessun punto di vista”. La dama romana però ha legato moltissimo con Roberta Di Padua che a suo avviso non riesce a mostrarsi per quella che è, ovvero una donna spontanea, tutt’altro che superficiale e leggera come molti pensano.

Valentina ha voluto anche parlare della bagarre uscita nel parterre del trono Over tra Roberta, Pamela e Stefano ammettendo di essere dalla parte della Di Padua. Anche per quanto riguarda la storia tra Ida e Riccardo che, dopo mesi di lontananza potrebbero ritornare insieme, la Autiero ha asserito: “La reazione avuta con Riccardo ci stava. Io da settembre ero certa che ci sarebbe stato il colpo di scena del ritorno di fiamma con Ida. Per quanto riguarda Stefano, quello che posso dire è che io le dirette di Pamela le ho viste e sapevo benissimo che Roberta non aveva voluto dare corda ai messaggi di Stefano”.

A suo avviso Roberta ha solo sbagliato i tempi e ha un po’ esagerato nei confronti di Pamela per colpa dei continui scontri avvenuti con Riccardo. Fosse stata lei, avrebbe sicuramente chiarito la questione in separata sede anche se ognuno ha il suo modo di reagire e di comportarsi.