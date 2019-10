U&D over, ultime news sulla dieta di Tina Cipollari: "Inizio a vedermi meglio e a piacermi di più"

Nella puntata di lunedì 14 ottobre di “Uomini e Donne“, l’esuberante opinionista Tina Cipollari è tornata a parlare del suo impegno nel cambiare il suo regime alimentare, quindi la ferma decisione di perdere i chili di troppo per ottenere quindi una migliore forma fisica così come avere dei benefici nella salute.

Spronata a far ciò dalla conduttrice del programma, Maria De Filippi, l’opinionista è tornata a pesarsi pubblicamente davanti alle telecamere e al pubblico degli studi Elios, dimostrando ancora una volta di aver preso molto seriamente il suo impegno, così come i preziosi consigli datele dalla naturopata. Oggi Tina pesa 79 chili, quindi quasi 4 chili in meno rispetto all’inizio della trasmissione.

Tina Cipollari e la dieta

Stando a quanto raccontato in trasmissione, la sua dieta ormai prevede cinque pasti al giorno – colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena -; nel corso di una recente intervista al settimanale “Uomini e donne magazine”, Tina ha spiegato di mangiare a colazione una fetta di pane con della marmellata light o con del burro di mandorle, mentre a merenda può optare tra yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione.

Come ha spiegato la naturopata in trasmissione, uno degli accorgimenti da usare per assorbire meglio gli zuccheri, quindi evitare i picchi glimeci, è quello di mangiare un piatto di verdure o insalata prima di iniziare il pasto. Il regime alimentare che segue Tina è privo di pasta ma ricco di proteine – carne o pesce sia a pranzo che a cena – anche se le è consentito di mangiare il farro.

L’adozione di un nuovo regime alimentare ha portato solo benefici all’opinionista che dichiara: “Il mio umore è ottimo, non è cambiato per nulla, anzi. Mi sento molto meglio a livello fisico” – quindi ha aggiunto – “Sto iniziando a vedermi meglio, a piacermi di più“.