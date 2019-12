U&D over: tutti contro Juan Luis, lui abbandona il programma. La disperazione di Gemma sui social

Juan Luis Ciano è stato fortemente criticato nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda venerdì 20 dicembre. A partire da Gianni Sperti fino ad arrivare a tutto il parterre – sia femminile che maschile – non hanno perdonato al napoletano di non prendere nessuna iniziativa nei confronti di Gemma Galgani.

Il bacio non arriva e nemmeno la passione tra i due che, pur dormendo insieme, non sono arrivati al grado di intimità che normalmente si raggiunge tra due adulti che sentono attrazione tra loro. I dubbi, poi, sono nati in Gemma per la presenza di Juan Luis ad una serata e le giustificazioni dell’uomo non sono bastate per fugarli dalla mente della bionda torinese.

Incitata da Gianni Sperti nel prendere una decisione definitiva, Gemma è piombata in una desolazione assoluta. Divisa in due tra la voglia di continuare a frequentare il cavaliere con la speranza che si accenda qualcosa in lui e la razionalità di comprendere che i comportamenti del napoletano non assomigliano per niente a quelli di un uomo attratto dalla sua compagna.

Uomini e Donne over, Juan Luis Ciano abbandona il programma

Alla fine, dopo che anche le voci dei parterre deponevano contro Ciano, lui si è alzato e ha portato con sé Gemma dietro alle quinte, per parlare in maniera tranquilla. Ma poco dopo il mega schermo dello studio ha rimandato l’immagine della Galgani con la testa tra le mani, persa in un piano disperato. Subito è partita Tina Cipollari che le ha allungato l’ormai famoso rotolone di carta per asciugare le lacrime e, come ormai sappiamo grazie ad alcune anticipazioni, la Galgani si è accasciata sul suo petto lasciando tutti sbigottiti.

Alla domanda della Cipollari: “Dov’è Juan?“, lei ha risposto: “Se ne è andato via!” e via in una valle di lacrime. Tina ha chiamato il dottore e anche in un momento così devastante per Gemma, è riuscita a strappare qualche sorriso al pubblico con i suoi modi di fare, a metà tra l’interesse per la nemica/amica e il tagliente sarcasmo che la contraddistingue.

Uomini e Donne, Gemma disperata anche sui social

Al momento non sappiamo quale siano le intenzioni di Juan che ormai da giorni non pubblica niente sul profilo Instagram, al contrario di prima quando invece era molto presente. Gemma sul suo profilo ha postato alcune storie che, però, non promettono nulla di buono: immagini malinconiche con un sottofondo musicale altrettanto triste e sconsolato.

Dovremo aspettare il ritorno in studio, dopo le vacanze natalizie, per scoprire cosa sia successo davvero tra i due: il programma, come di consueto, sarà messo in pausa in occasione delle festività.