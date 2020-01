"U&D" over, Tina smentisce il web: "Non sono alleata con Gemma"

Martedi 7 gennaio è andata in onda una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne“, la prima del nuovo anno e soprattutto la più attesa, in quanto è andato in scena il famoso confronto tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. La dama torinese ha scaricato il napoletano e la conoscenza tra loro è terminata dopo un accesissimo confronto che ha palesato una Gemma inedita.

Prima dello scontro tra la Galgani e Ciano, Maria De Filippi come da consuetudine, ha mandato in onda il filmato riassuntivo della puntata precedente. Verso la fine, le immagini si sono concentrate tutte su Gemma che disperata piangeva aggrappata alla spalla di Tina, perchè Juan Luis le aveva detto di non essere l’uomo adatto a lei.

Tra Tina e Gemma è risaputo che non scorre buon sangue e ogni occasione è buon per le due donne per litigare e dar vita ad un trash che appassiona sempre più il pubblico che le segue. La visione delle immagini ha senza dubbio stupito molti e i commenti sul web sono esplosi, e proprio in virtù di ciò, una volta terminato il video e tornati in studio, Tina ha tenuto a precisare la questione.

La vamp ha esordito: “Ci tengo a precisare che è stata Gemma ad adagiarsi sulla mia spalla” e subito Maria le ha chiesto per quale ragione debba precisarlo e lei pronta ha risposto: “Perchè sui social hanno detto che sono protettiva nei confronti di Gemma, che abbiamo stretto un’alleanza, ma quando mai. No! Non è vero quello che hanno scritto. Io cercavo solo di aiutarla“.

Insomma nemmeno questa volta le cose tra la Cipollari e Gemma sono mutate, ma d’altronde si sa il loro legame è litigarello da sempre e proprio quando appaiono loro in video il risultato è assicurato. Grazie anche alle dinamiche che innescano il trono over raggiunge, in termini di share, picchi da prima serata. Per cui un’alleanza tra le due donne è pressochè impossibile.