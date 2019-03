U&D over, Tina insulta Gemma e Maria De Filippi la difende. Il web in rivolta: "Mia Martini morta per queste cattiverie"

Nelle scorse puntate di “Uomini e Donne – trono over“, Tina Cipollari per molti utenti del web si è spinta troppo oltre nei confronti di Gemma Galgani, arrivando a dichiarare apertamente che la dama torinese portasse sfortuna. Come un fiume in piena si è scagliata contro di lei provocando anche le reazioni di Maria De Filippi e Gianni Sperti.

Tutto è iniziato quando la Cipollari ha iniziato ad imputare la colpa del “no” di Andrea Dal Corso alla Galgani. La bionda opinionista infatti ha fatto notare che poco prima della scelta, Gemma aveva fatto visita a Teresa portando sfortuna alla ragazza che non è riuscita a conquistare il suo cavaliere: “È andata a trovare Teresa e quello manco si è presentato, porta iella“. Stesso destino – ha continuato a raccontare Tina – per Ida Platano, raggiunta sulle spiagge di Temptation Island dalla Galgani e, mesi dopo, il suo rapporto si è tristemente concluso.

Maria De Filippi e Gianni Sperti difendono Gemma dalle accuse di Tina

Gemma non accetta questo attacco e si rivolge alla bionda opinionista con un secco: “Vergognati!” e poi inizia a giustificarsi, dicendo che Ida non è lasciata subito con Riccardo, anzi allora erano usciti insieme dal programma. A questo punto interviene la padrona di casa, Maria De Filippi: le dice che non è il caso di giustificarsi, che non deve dare retta a Tina e a quello che sta dicendo, prendendo le distanze da quelle sue dichiarazioni.

Stessa cosa vale per Gianni Sperti, visibilmente imbarazzato nell’ascoltare le esternazioni della sua collega opinionista e alla fine sbotta: “No, non è così, se Ida ha chiuso la storia con Riccardo è colpa di Riccardo, se a Teresa è andata così è perché non si è presentato Andrea“.

A questo punto sul web si sono scatenate orde di utenti che non accettano per niente questo tipo di interventi, alcuni azzardano paragoni importanti con storie che hanno avuto un triste epilogo, come quella di Mia Martini: “Va benissimo tutto, va benissimo il trash, ma insinuare nel 2019 che una donna porti sfiga è proprio ignobile. Solo pochi giorni fa si è ricordata Mia Martini morta per queste cattiverie infondate”, e ancora “Tina non si fa”.