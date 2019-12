"U&D" over: Tina ingrassata rifiuta di pesarsi, poi ci ripensa e dichiara: "E’ colpa del vestito"

Il giorno 18 dicembre è andata in onda una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne” e ancora una volta in apertura, le protagoniste sono state Tina e la sua bilancia. La Cipollari ha accettato di sostenere una dieta, grazie all’aiuto di un’osteopata, che nel giro di qualche mese l’avrebbe portata a perdere diversi chilogrammi.

Si tratta dell’osservazione di un regime alimentare corretto, che ha portato la bionda opinionista a dimagrire. L’idea iniziale era quella di perdere peso entro natale, ma per sua stessa ammissione, nell’ultimo periodo ha mangiato qualcosina in più e ciò le ha impedito di proseguire, in maniera corretta, il suo percorso.

Maria De Filippi le ha chiesto: “Come va la dieta? Oggi misuriamo?” e pronta è arrivata la risposta dell’opinionista: “No, oggi no, perchè siamo sotto natale e ho mangiato qualcosa. Mi peso di nuovo verso il 15 gennaio“. Mentre il pubblico è esploso in una fragorosa risata, ecco che la famosa bilancia ha fatto il suo ingresso in studio.

Nonostante la Cipollari continuasse ad asserire di non volersi pesare, alla fine ha ceduto e si è alzata, esclamando: “Dai sempre queste scene!“. Compiaciuta e divertita è salita sulla bilancia, ma Maria ha chiesto a Gianni Sperti di controllarla, il ballerino si è alzato e si è avvicinato alla sua amica e collega, l’ha aiutata a salire, ma con un solo piede Tina ha visto che già pesava 80 kg.

E allora divertita ha esclamato: “No dai Maria, ottanta già solo con un piede” e subito è balzata giù, così invogliata dal pubblico ci ha riprovato e questa volta la bilancia ha segnato quota 100 kg. Incredula Tina ha chiesto se avesse visto male, ma Gianni, che era accanto a lei, le ha confermato che si trattava di 100 kg.

In realtà la beffa proveniva da Gianni, il quale ha poggiato un piede sulla bilancia, senza essere visto dalla Cipollari, con la complicità del pubblico che compiaciuto non ha fatto altro che ridere per tutto il tempo e di Maria che ha domandato a Tina, come mai fosse accaduta una cosa del genere, aggiungendo: “Tina 100 kg è tanto” e la vamp le ha risposto: “Ti sembro una donna di 100 kg?“.

La Cipollari rivelato l’arcano ha mandato via in malo modo Sperti e finalmente si è pesata, rivelando il suo peso reale. Si è scoperto che la donna è ingrassata di 2 kg e subito ha attribuito la colpa all’abito che indossava, dichiarando: “Questo è pesante, sarà 6/7 kg il vestito. Voglio pesare solo il vestito, indosso la vestaglia e peso il vestito“.

La De Filippi le ha fatto notare che non può fare una cosa del genere e lei ha insistito attribuendo la colpa all’abito, e prima di risedersi ha asserito che le pailette pesano, così come le scarpe. Allora Maria le fa una battuta: “Quanto pesa Gemma?” e Tina dopo averci riflettuto su le ha risposto: “vestita peserà 23 kg“. Ancora una volta il pubblico ha riso divertito e il momento è così terminato.