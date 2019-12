U&D over, Tina criticata da una signora del pubblico: "Sembra un albero di Natale"

Nel corso del nuovo appuntamento con il Trono Over – trasmesso martedì 10 dicembre 2019 – , l’opinionista Tina Cipollari ha proseguito con il riticare Gemma Galgani, ma a prendere ancora una volta le difese della dama torinese, ci ha pensato una signora del pubblico che già nella scorsa puntata ha dato voce ai dubbi di tanti riguardo alla misteriosa ammiratrice di Juan Luis, che – secondo lei – potrebbe essere proprio la Cipollari.

Gemma ha sorpreso tutti sfilando con un abito bianco e lungo ingentilito nella parte posteriore da due vistose e grandi ali di piume, tanto che sembrava un angioletto. La dama dopo aver ottenuto il consenso di quasi tutto il parterre maschile, ha dovuto subire nuovamente l’attacco della Cipollari, che l’ha messa in difficoltà dicendo che con i suoi trascorsi, Gemma tutto può essere meno che un angelo.

Tina e il botta e risposta con la signora del pubblico

In seguito a questa affermazione i toni si sono surriscaldati in studio e tra il pubblico, così Maria cavalcando l’onda dei commenti delle signore presenti in sala, è andata a sentire cose ne pensasse la signora che nella scorsa puntata ha difeso a spada tratta la Galgani. Inutile dire che la signora Annamaria ha attaccato pesantemente l’opinionista che per la settimana volta ha annunciato querela nei suoi confronti.

Tina dice che Gemma dovrebbe andare all’inferno, ma la signora è di parere diverso: Tina chiede alla signora quali peccati avrebbe commesso per dover finire all’inferno, e Annamaria di tutta risposta chiede: “Gemma quali peccati ha fatto?“. Mentre la Cipollari dice che non basterebbe un giorno per elencarli tutti, la torinese si appresta a ringraziare e mandare baci alla signora.

Maria chiede alla signora se le piace com’è vestita Gemma, inutile dire che la signora ha apprezzato l’outfit scelto dalla Galgani, mentre riserva a Tina un commento più sferzante, dicendo: “Tina sembra un albero di Natale“. Il pubblico ride e Maria con loro. Tina, non apprezzando il commento della signora, invita Annamaria a sfilare, ma lei rifiuta dicendo di non far parte del partererre.

Tina chiede quindi a Maria di far fare una foto segnaletica alla signora, mentre Gemma, nell’apprendere che la signora si chiama Annamaria, ricorda che quello è anche il nome di sua sorella.