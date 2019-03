U&D Over, Tina Cipollari solidale con Barbara De Santi attacca duramente Gemma Galgani: "Elemosina amore!"

Tina Cipollari ormai non riesce più a trattenere le parole soprattutto quando si tratta di Gemma Galgani e della sua storia d’amore con Rocco Fredella. A tal proposito, la Vamp di Viterbo ha voluto dire la sua anche nella puntata del trono Over in onda oggi 4 marzo 2019 soprattutto quando la dama torinese ha puntato il dito contro Barbara De Santi.

A Gemma non è andata proprio giù la presa in giro da parte della dama di Sirmione che, qualche settimana fa sul suo profilo Instagram, aveva chiosato duramente contro l’espressione usata da Gemma nel baciare Rocco. Tra le due sono letteralmente volati stracci in trasmissione ma a prendere le difese di Barbara ci ha pensato Tina Cipollari.

“Io oggi non volevo venire” afferma la Cipollari molto infastidita sostenendo in tutto e per tutto Barbara “Brava!” continua ancora l’opinionista che non vuole assolutamente credere alle parole della sua acerrima nemica Gemma Galgani. In aiuto della dama torinese però ecco arrivare Ida Platano che da lei ha avuto sempre una spalla su cui piangere soprattutto dopo la fine della sua storia d’amore travagliata con Riccardo Guarnieri.

“E’ una persona con i sentimenti, se vuole mandare una canzone la mattina, la manda anche a me, non solo alla redazione!” ha ammesso la Platano ma alimentando ancor di più le ire dell’opininiosta Tina Cipollari che sbottando ha asserito “Ma che vai a dare consigli d’amore? Ha 70 anni e sta qui da dieci ed elemosina amore…”. Gemma a questo punto si è difesa in ogni modo rispondendo a tono non solo alla Vamp di Viterbo ma anche spiegando a Maria De Filippi il suo punto di vista.

“Io ho avuto tre storie, una con Ennio che non è andata bene, una con Giorgio e Marco… io sono l’esempio di una donna che ha amato e per amore ha fatto di tutto” ha affermato infatti la Galgani che ha concluso dicendo “Ho fatto un sacco di tentativi e non me ne vergogno!”. Non ci resta dunque che attendere per vedere come andrà a finire non solo tra Tina e Gemma ma soprattutto tra quest’ultima e Rocco Fredella.