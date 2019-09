U&D over, Tina Cipollari senza freni: regala il viagra a Pietro. La reazione di Gemma Galgani

Nel corso dell’ultima puntata di “Uomini e Donne Trono Over” Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono nuovamente scontrate, regalando al pubblico nuovi momenti di ilarità, specialmente grazie alle battute che l’opinionista romana ha fatto al nuovo pretendente della torinese, Pietro, con cui a breve la dama dovrà passare una romantica serata.

L’allusione, il fraintendimento, il non detto sono i veri protagonisti della puntata del 24 settembre del Trono Over, utilizzati stavolta da Tina Cipollari per lanciare un messaggio ben preciso a Pietro, a cui ha regalato delle pillole di viagra in vista del suo incontro con Gemma. La dissacrante ironia dell’ex moglie di Kikò Nalli sembra però aver fatto andare su tutte le furie la Galgani.

Tina regala il viagra a Pietro, Gemma s’infuria

Tina si rivolge a Pietro dicendo che le famose pillole blu gli sarebbero servite per la serata, per poi aggiungere che la Galgani è molto esigente, quindi se non gli fossero bastate, gli avrebbe regalato la scatola intera. Gemma però interviere chiedendo a Tina cosa avesse dato a Pietro, per poi esortarlo a non dar retta all’opinionista.

Gemma ha infatti replicato seccamente dicendo: “Non conosco quelle pillole perché non ne ho bisogno, tu prendi altro invece“, parole che hanno suscitato la reazione della Cipollari che ha replicato: “Gemma dovrebbe essermi grarta perché aiuto i suoi pretendenti“. Il pubblico ride di cuore davanti ad una Tina Cipollari senza freni ed a briglia sciolta, immaginando Gemma distesa su un giaciglio.

Per Tina Cipollare però ci sarà presto molto poco da ridere, perché Maria l’ha invitata a pesarsi così come ad incontrare una nutrizionista, a cui la Cipollari ha svelato la sua alimentazione giornaliere, fatta di cornetti con crema, ciambelle, pizza con mortadella, salumi, pasta ben condita e tanto altro.

Le rivelazioni di Tina fanno inorridire Maria De Filippi, che è decisa più che mai a far perdere a Tina quei chili in più che non solo fanno male alla salute dell’opinionista, ma ne appesantiscono la figura, un tempo davvero invidiabile.