U&D Over, Tina Cipollari sbotta nei confronti di David: "Abbassa la cresta!"

David è stato il protagonista del trono Over di oggi, 5 marzo 2019, prima per il suo confronto con Cristina e poi per un acceso diverbio con l’opinionista Tina Cipollari che sembra non vedere di buon occhio il suo atteggiamento. David infatti in questi giorni ha deciso di frequentarsi con Ida Platano mandando su tutte le furie proprio Cristina.

A tal proposito Tina Cipollari ha voluto capire meglio la posizione del cavaliere genovese e interpellata proprio dalla padrona di casa Maria De Filippi ha dichiarato “Tini dice lui è innamorato di lei allora questa cos’è una tattica? Anche perché lui due settimane fa la invita ad uscire dalla trasmissione insieme, lei dice di no mentre oggi non è pronto lui” mandando su tutte le furie il cavaliere genovese.

David infatti non solo continua ad essere convinto di non voler frequentare più Cristina concentrandosi invece sulla conoscenza con Ida Platano ma non vuole assolutamente che il pubblico e gli opinionisti presenti nel parterre del trono Over pensino che questa sia solamente una strategia. Cristina dal canto suo, sembra essere molto presa dal cavaliere genovese e confessa altresì di essere disposta a tutto pur di riconquistarlo.

Tina però vuole vederci chiaro e continua ad insistere che secondo lei quella di David è solamente una ripicca. Tinì invece spiega che David, del segno dell’ Ariete, ha deciso di mettere veramente la parola fine al rapporto di conoscenza con Cristina ma la Vamp di Viterbo manifesta la sua perplessità in merito. David, stanco di queste insinuazioni, sbotta attaccando l’opinonista anche in maniera pesante “Te l’ho già ripetuto due volte mentre tu Tina mi continui a parlare di malinteso. Vedi di camminare te e i malintesi!”

“Senti prepotente, cerca di abbassare la cresta hai capito?” risponde furiosa Tina mentre David continua a tenerle testa accusandola di non essere per nulla obiettiva. Per David, infatti, Tina avrebbe stancato con il suo atteggiamento soprattutto durante le puntate del trono Over dove, l’opinionista, spesse volte si è sentita in dovere di dire la sua sulle dame e suoi cavalieri presenti nel parterre di Queen Mary.