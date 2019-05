U&D Over, Tina Cipollari sbotta contro Gemma: "Maria, vuoi sostituirmi con ‘sta befana? Fatele oggi l’assunzione!"

Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno avuto l’ennesimo scontro al trono Over di Uomini e Donne immediatamente dopo che Pamela ha deciso di rompere definitivamente con Stefano nella puntata in onda mercoledì 22 maggio. “Qual è il tuo problema? Maria vuoi sostituirmi con ‘sta befana? Non c’è problema ti saluto adesso” ha sbottato la bionda vamp di Viterbo.

Gemma ha continuato a difendersi in ogni modo chiamando addirittura “riccioli d’oro” la sua acerrima rivale che, furiosa come non mai, ha continuato ad inveire contro di lei. Secondo la dama di Torino però Tina non è sembrata per nulla interessata alla diatriba tra Pamela e Stefano tanto da non essere intervenuta come al suo solito.

“Da quando sono entrata che mi dice ‘Non dici niente? Non Parli’. Io parlo quando mi pare a me. Io devo essere sottoposta ogni volta a questa cosa? Maria credimi, non se ne può più” ha chiosato ancora Tina sottolineando come a fine maggio può essere anche normale che una persona, abbia bisogno di un attimo di relax.

L’opinionista ha continuato sottolineando come il suo disinteresse fosse dovuto al fatto che la storia di Pamela e Stefano era già stata ascoltata la settimana scorsa mentre nella puntata di mercoledì 22 maggio c’era il riassunto della puntata precedente. Anche questa volta la padrona di casa Maria De Filippi ha dovuto abbandonare la sua seduta sulle scale per raggiungere le due dame al centro del parterre onde evitare il peggio.

Tina Cipollari ha voluto finire la discussione tirando una frecciatina vera e propria a Gemma che continuava a parlarle sopra. La Vamp di Viterbo infatti ha rivelato di essere stanca durante le puntate del trono Over perchè di notte non dorme in quanto è impegnata a fare “quello” ovvero stare dietro a tre figli adolescenti che le danno da fare.