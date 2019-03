U&D Over, Tina Cipollari presenta al pubblico la baby-mummia e rivela: "È la figlia di Gemma, si chiama Dalla"

Tina Cipollari anche durante la puntata del trono Over di oggi 4 marzo 2019, si è resa protagonista di un siparietto tragicomico ai danni della sua acerrima nemica Gemma Galgani. La Vamp di Viterbo, infatti, ha deciso di presentarsi in studio con un passeggino e dentro una baby-mummia dando appunto la notizia del parto di Gemma.

Tina ha anche avvisato il pubblico di essere stata chiamata per aiutare la neo mamma come balia per la piccola alla quale è stato dato il nome di “Dalla“. Giustamente l’opinionista ha presentato la piccola al pubblico affezionato al programma di Maria De Filippi con tanto di corredo della nascita, biberon e ciuccio da tenere con il famoso dentone spuntato prematuramente.

“Tale e quale alla mamma, guarda il naso, riprendetela di profilo” ha infatti confermato l’opinionista tirando in ballo anche il padre di Dalla e rivelando “Hanno fatto un appello: già duemila uomini si sono presentati, il periodo era prima dell’estate. Ora glielo tengo io, non sono se la riconoscerà”. Questo teatrino non è per nulla piaciuto non solo a Gemma che, come al solito, ha ritenuto di cattivo gusto il comportamento della nemica Tina ma anche Maria De Filippi ha avuto qualcosa da ridire.

La padrona di casa infatti avrebbe preferito cambiare nettamente il nome della baby-mummia dimostrandosi però molto divertita dalla cosa come del resto anche l’opinionista amico Gianni Sperti che, nemmeno a dirlo, una volta vista la baby-mummia è scoppiato in una fragorosa risata. Dello stesso avviso non sembrano invece essere i fan della pagina Facebook di Uomini e Donne che hanno commentato negativamente lo sketch di Tina.

“Tina é bella ? Rifatta é gonfiata come un pasta madre ed é 30 anni più giovane sempre con lo stesso vestito , in diverse colore per nascondere il suo cattivo grasso che la fa stare male é gelosa, si deve vergognare é una bruttissima persona” e ancora “Tina fra qualche anno all’età di Gemma. Se dimagrisce poi dove la mette la pelle che le penderà ,ci vuole il bisturi.e un trapianto per il cervello” scrivono infatti alcuni utenti in difesa di Gemma.